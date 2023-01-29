Губернатор Куйвашев укрепил политические позиции

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев укрепил политические позиции после переизбрания на третий губернаторский срок. Об этом следует из исследования рейтинга политической устойчивости губернаторов «Госсовет 2.0».
«Евгений Куйвашев укрепил позиции после достаточно уверенного переизбрания на третий губернаторский срок», — говорится в исследовании «Госсовет 2.0», подготовленного коммуникационным холдингом «Минченко консалтинг» Евгения Минченко. Согласно данным, свердловский губернатор находится в группе лидеров Уральского федерального округа.
Ранее URA.RU сообщало, что челябинский губернатор Алексей Текслер сохранил устойчивые политические позиции, а губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов усилил позиции перед непрямыми губернаторскими выборами, которые пройдут на Ямале в 2023 году. При этом губернатор ХМАО Наталья Комарова заняла последнюю строчку в рейтинге политической устойчивости.
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев укрепил политические позиции после переизбрания на третий губернаторский срок. Об этом следует из исследования рейтинга политической устойчивости губернаторов «Госсовет 2.0». «Евгений Куйвашев укрепил позиции после достаточно уверенного переизбрания на третий губернаторский срок», — говорится в исследовании «Госсовет 2.0», подготовленного коммуникационным холдингом «Минченко консалтинг» Евгения Минченко. Согласно данным, свердловский губернатор находится в группе лидеров Уральского федерального округа. Ранее URA.RU сообщало, что челябинский губернатор Алексей Текслер сохранил устойчивые политические позиции, а губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов усилил позиции перед непрямыми губернаторскими выборами, которые пройдут на Ямале в 2023 году. При этом губернатор ХМАО Наталья Комарова заняла последнюю строчку в рейтинге политической устойчивости.