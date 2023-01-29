Челябинский губернатор сохраняет устойчивые политические позиции

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сохранил устойчивые политические позиции. Это следует из тринадцатого рейтинга политической устойчивости губернаторов «Госсовет 2.0», подготовленного коммуникационным холдингом «Минченко консалтинг» Евгения Минченко.
«Алексей Текслер, как и его коллеги, свердловский губернатор Евгений Куйвашев и глава ЯНАО Дмитрий Артюхов, находится в группе лидеров по УрФО. Текслер остается в числе глав регионов, которые задают управленческую моду для региональной политики в целом», — отмечается в докладе.
Сильными сторонами Текслера стали большие проекты и качество политического менеджмента. В минус для челябинского губернатора сработали громкие уголовные дела в регионе, связанные с коррупцией.
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сохранил устойчивые политические позиции. Это следует из тринадцатого рейтинга политической устойчивости губернаторов «Госсовет 2.0», подготовленного коммуникационным холдингом «Минченко консалтинг» Евгения Минченко. «Алексей Текслер, как и его коллеги, свердловский губернатор Евгений Куйвашев и глава ЯНАО Дмитрий Артюхов, находится в группе лидеров по УрФО. Текслер остается в числе глав регионов, которые задают управленческую моду для региональной политики в целом», — отмечается в докладе. Сильными сторонами Текслера стали большие проекты и качество политического менеджмента. В минус для челябинского губернатора сработали громкие уголовные дела в регионе, связанные с коррупцией.