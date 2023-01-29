Челябинский губернатор сохраняет устойчивые политические позиции

30 января 2023 в 01:39 Размер текста - 17 +

Сильными сторонами Текслера стали большие проекты и качество политического менеджмента Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сохранил устойчивые политические позиции. Это следует из тринадцатого рейтинга политической устойчивости губернаторов «Госсовет 2.0», подготовленного коммуникационным холдингом «Минченко консалтинг» Евгения Минченко. «Алексей Текслер, как и его коллеги, свердловский губернатор Евгений Куйвашев и глава ЯНАО Дмитрий Артюхов, находится в группе лидеров по УрФО. Текслер остается в числе глав регионов, которые задают управленческую моду для региональной политики в целом», — отмечается в докладе. Сильными сторонами Текслера стали большие проекты и качество политического менеджмента. В минус для челябинского губернатора сработали громкие уголовные дела в регионе, связанные с коррупцией.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сохранил устойчивые политические позиции. Это следует из тринадцатого рейтинга политической устойчивости губернаторов «Госсовет 2.0», подготовленного коммуникационным холдингом «Минченко консалтинг» Евгения Минченко. «Алексей Текслер, как и его коллеги, свердловский губернатор Евгений Куйвашев и глава ЯНАО Дмитрий Артюхов, находится в группе лидеров по УрФО. Текслер остается в числе глав регионов, которые задают управленческую моду для региональной политики в целом», — отмечается в докладе. Сильными сторонами Текслера стали большие проекты и качество политического менеджмента. В минус для челябинского губернатора сработали громкие уголовные дела в регионе, связанные с коррупцией.