В Екатеринбурге прогнозируют аномальное потепление

В Екатеринбурге ожидается потепление до -2 градусов
В Екатеринбурге 1 февраля ожидается относительно теплая погода. Днем столбики термометра не опустятся ниже -2 градусов. Об этом говорят данные синоптиков на площадке «Яндекс.Погода».
«Со 1 по 3 февраля дневная температура воздуха будет колебаться с -2 до -8 градусов. Ночью температура воздуха опустится до -14», — говорится в прогнозе.
Ранее URA.RU писало, что в уральской столице ожидались снежные выходные. Температура воздуха тогда составила −8 днем и −11 ночью.
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