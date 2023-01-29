29 января 2023
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27 января 2023

В Екатеринбурге прогнозируют аномальное потепление

© Служба новостей «URA.RU»
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Гололед. Курган , снег, лед, погода, гололед, зима
В Екатеринбурге ожидается потепление до -2 градусов Фото:

В Екатеринбурге 1 февраля ожидается относительно теплая погода. Днем столбики термометра не опустятся ниже -2 градусов. Об этом говорят данные синоптиков на площадке «Яндекс.Погода».

«Со 1 по 3 февраля дневная температура воздуха будет колебаться с -2 до -8 градусов. Ночью температура воздуха опустится до -14», — говорится в прогнозе.

Ранее URA.RU писало, что в уральской столице ожидались снежные выходные. Температура воздуха тогда составила −8 днем и −11 ночью.

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В Екатеринбурге 1 февраля ожидается относительно теплая погода. Днем столбики термометра не опустятся ниже -2 градусов. Об этом говорят данные синоптиков на площадке «Яндекс.Погода». «Со 1 по 3 февраля дневная температура воздуха будет колебаться с -2 до -8 градусов. Ночью температура воздуха опустится до -14», — говорится в прогнозе. Ранее URA.RU писало, что в уральской столице ожидались снежные выходные. Температура воздуха тогда составила −8 днем и −11 ночью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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