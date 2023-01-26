В Екатеринбурге ожидаются снежные выходные

Все выходные небо в Екатеринбурге будет затянуто облаками
Ближайшие выходные (28 и 29 января) в Екатеринбурге ожидаются пасмурными и снежными. Об этом URA.RU рассказали аналитики «Яндекс Погоды».
«Утром 28 января жителей Екатеринбурга ждет пасмурная погода. Температура воздуха составит −8 днем и −11 ночью. Скорость ветра составит 4,6 метров в секунду», — сообщил руководитель «Яндекс Погоды» Александр Ганьшин. В воскресенье, 29 января, температура днем составит −10 градусов, ночью она опустится до −14.
Ранее свердловские спасатели предупредили о шквалистом ветре. По данным синоптиков, скорость ветра будет достигать до 22 метров в секунду.
Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское чтиво».