В Екатеринбурге ожидаются снежные выходные

26 января 2023 в 19:03 Размер текста - 17 +

Все выходные небо в Екатеринбурге будет затянуто облаками Фото: Размик Закарян © URA.RU Ближайшие выходные (28 и 29 января) в Екатеринбурге ожидаются пасмурными и снежными. Об этом URA.RU рассказали аналитики «Яндекс Погоды». «Утром 28 января жителей Екатеринбурга ждет пасмурная погода. Температура воздуха составит −8 днем и −11 ночью. Скорость ветра составит 4,6 метров в секунду», — сообщил руководитель «Яндекс Погоды» Александр Ганьшин. В воскресенье, 29 января, температура днем составит −10 градусов, ночью она опустится до −14. Ранее свердловские спасатели предупредили о шквалистом ветре. По данным синоптиков, скорость ветра будет достигать до 22 метров в секунду.

Ближайшие выходные (28 и 29 января) в Екатеринбурге ожидаются пасмурными и снежными. Об этом URA.RU рассказали аналитики «Яндекс Погоды». «Утром 28 января жителей Екатеринбурга ждет пасмурная погода. Температура воздуха составит −8 днем и −11 ночью. Скорость ветра составит 4,6 метров в секунду», — сообщил руководитель «Яндекс Погоды» Александр Ганьшин. В воскресенье, 29 января, температура днем составит −10 градусов, ночью она опустится до −14. Ранее свердловские спасатели предупредили о шквалистом ветре. По данным синоптиков, скорость ветра будет достигать до 22 метров в секунду.