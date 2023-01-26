В Екатеринбурге ожидаются снежные выходные

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Снежный город. Екатеринбург, снег, зима, город в снегу
Все выходные небо в Екатеринбурге будет затянуто облаками Фото:

Ближайшие выходные (28 и 29 января) в Екатеринбурге ожидаются пасмурными и снежными. Об этом URA.RU рассказали аналитики «Яндекс Погоды».

«Утром 28 января жителей Екатеринбурга ждет пасмурная погода. Температура воздуха составит −8 днем и −11 ночью. Скорость ветра составит 4,6 метров в секунду», — сообщил руководитель «Яндекс Погоды» Александр Ганьшин. В воскресенье, 29 января, температура днем составит −10 градусов, ночью она опустится до −14.

Ранее свердловские спасатели предупредили о шквалистом ветре. По данным синоптиков, скорость ветра будет достигать до 22 метров в секунду.

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Ближайшие выходные (28 и 29 января) в Екатеринбурге ожидаются пасмурными и снежными. Об этом URA.RU рассказали аналитики «Яндекс Погоды». «Утром 28 января жителей Екатеринбурга ждет пасмурная погода. Температура воздуха составит −8 днем и −11 ночью. Скорость ветра составит 4,6 метров в секунду», — сообщил руководитель «Яндекс Погоды» Александр Ганьшин. В воскресенье, 29 января, температура днем составит −10 градусов, ночью она опустится до −14. Ранее свердловские спасатели предупредили о шквалистом ветре. По данным синоптиков, скорость ветра будет достигать до 22 метров в секунду.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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