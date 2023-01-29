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26 января 2023

Из тюменского аэропорта эвакуировали людей

В тобольском аэропорту «Ремезов» прошла эвакуация людей
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарты пассажирская авиация. , аэропорт ремезов, аэропорт тобольск
В тобольском аэропорту «Ремезов» прошла эвакуация персонала и посетителей Фото:

Из аэропорта «Ремезов» Тобольска (Тюменская область) эвакуировали людей. Об этом сообщают пользователи паблика «Типичный Тобольск» соцсети «ВКонтакте».

«Сообщают. С утра вновь поступило сообщение о якобы, минировании воздушной гавани Тобольска», — заявил анонимный автор публикации.

В комментариях к записи пользователи предположили, что эвакуация связана со звонками телефонных хулиганов. «За столько времени можно было бы уже научиться вычислять номер, кто звонит», — считает Эльвира Данилова. «Номера дубликатные могут быть. Иногда могут позвонить с номера приемной МВД из МСК. Если кого — то и вычислят — это будет совершенно невиновный 100%», — считает пользователь с ником Linton Cosgrove.

В пресс-службе аэропорта агентству сообщили о том, что на территории аэровокзала «Ремезов» проходили некие мероприятия по обеспечению безопасности. «В аэропорту проводились мероприятия, связанные с обеспечением безопасности», — сообщили там URA.RU.

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Из аэропорта «Ремезов» Тобольска (Тюменская область) эвакуировали людей. Об этом сообщают пользователи паблика «Типичный Тобольск» соцсети «ВКонтакте». «Сообщают. С утра вновь поступило сообщение о якобы, минировании воздушной гавани Тобольска», — заявил анонимный автор публикации. В комментариях к записи пользователи предположили, что эвакуация связана со звонками телефонных хулиганов. «За столько времени можно было бы уже научиться вычислять номер, кто звонит», — считает Эльвира Данилова. «Номера дубликатные могут быть. Иногда могут позвонить с номера приемной МВД из МСК. Если кого — то и вычислят — это будет совершенно невиновный 100%», — считает пользователь с ником Linton Cosgrove. В пресс-службе аэропорта агентству сообщили о том, что на территории аэровокзала «Ремезов» проходили некие мероприятия по обеспечению безопасности. «В аэропорту проводились мероприятия, связанные с обеспечением безопасности», — сообщили там URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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