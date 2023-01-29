Челябинский завод набирает сотни новых сотрудников. Фото

30 января 2023 в 12:48 Размер текста - 17 +

Работников принимают в связи с расширением производства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске АО НПО «Электромашина» оборудует 200 новых рабочих мест. Как URA.RU рассказала директор по персоналу предприятия Наталия Курышова, сотрудников займут сборкой электроизделий. «В связи с увеличением объемов производства на АО НПО „Электромашина“ (концерн „Уралвагонзавод“) оборудуют более 200 рабочих мест для специалистов по сборке электроизделий. Готовы трудоустроить специалистов с опытом работы и в течение двух месяцев обучить желающих освоить новую профессию. Предусмотрена выплата стипендии в размере 25 тысяч рублей», — раскрыла URA.RU подробности Курышова. Набор сотрудников стал возможен после того, как компания расширила производственную базу. Для сборочного производства здесь приобрели оборудование. Техника будет задействована на проведении электромонтажных работ. В эксплуатацию успели ввести три манипулятора для установки компонентов на печатные платы, еще четыре образца появятся в ближайшее время. Первые 100 рабочих мест оснастили в конце 2022 года. Для сотрудников установили спецмебель, снабдили наборами монтажных инструментов, антистатическими ковриками, смонтировали вытяжную вентиляцию. Чтобы дооснастить производство второй сотней рабочих мест в марте, в настоящее время на «Электромашине» ремонтируют дополнительные производственные участки. Специалистам оформят соцпакет и будут выплачивать зарплату размером от 50 тысяч рублей. Тем, кого обучать не придется, обещают платить от 80 тысяч. Приезжим из других городов компенсируют расходы на аренду жилья. Вторая половина массового набора пройдет в марте Фото: пресс-служба АО НПО «Электромашина» Рабочие места оснастили для комфортной работы персонала Фото: пресс-служба АО НПО «Электромашина» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинске АО НПО «Электромашина» оборудует 200 новых рабочих мест. Как URA.RU рассказала директор по персоналу предприятия Наталия Курышова, сотрудников займут сборкой электроизделий. «В связи с увеличением объемов производства на АО НПО „Электромашина“ (концерн „Уралвагонзавод“) оборудуют более 200 рабочих мест для специалистов по сборке электроизделий. Готовы трудоустроить специалистов с опытом работы и в течение двух месяцев обучить желающих освоить новую профессию. Предусмотрена выплата стипендии в размере 25 тысяч рублей», — раскрыла URA.RU подробности Курышова. Набор сотрудников стал возможен после того, как компания расширила производственную базу. Для сборочного производства здесь приобрели оборудование. Техника будет задействована на проведении электромонтажных работ. В эксплуатацию успели ввести три манипулятора для установки компонентов на печатные платы, еще четыре образца появятся в ближайшее время. Первые 100 рабочих мест оснастили в конце 2022 года. Для сотрудников установили спецмебель, снабдили наборами монтажных инструментов, антистатическими ковриками, смонтировали вытяжную вентиляцию. Чтобы дооснастить производство второй сотней рабочих мест в марте, в настоящее время на «Электромашине» ремонтируют дополнительные производственные участки. Специалистам оформят соцпакет и будут выплачивать зарплату размером от 50 тысяч рублей. Тем, кого обучать не придется, обещают платить от 80 тысяч. Приезжим из других городов компенсируют расходы на аренду жилья.