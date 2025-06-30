В Челябинской области заменят почти 500 километров ветхих сетей

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Планируется заменить 40 километров старых сетей
Планируется заменить 40 километров старых сетей Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер доложил полпреду президента в УрФО Артему Жоге о планируемых к замене старых сетях. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Активная подготовка к предстоящему отопительному сезону ведется с мая. На данный момент все 43 муниципальных образования утвердили планы мероприятий по подготовке к отопительному сезону и начали их реализацию», — уточнил Текслер.

Уже подготовлены 282 котельные, почти две тысячи километров тепловых сетей, 377 центральных теплопунктов и более пяти тысяч многоквартирных домов. Планируется заменить более 480 километров ветхих сетей и улучшить качество предоставления жилищно-коммунальных услуг более чем для 400 тысяч человек. В этом году на модернизацию инженерной инфраструктуры направлено более 15 миллиардов рублей, что на 60% выше прошлогоднего уровня.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер доложил полпреду президента в УрФО Артему Жоге о планируемых к замене старых сетях. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «Активная подготовка к предстоящему отопительному сезону ведется с мая. На данный момент все 43 муниципальных образования утвердили планы мероприятий по подготовке к отопительному сезону и начали их реализацию», — уточнил Текслер. Уже подготовлены 282 котельные, почти две тысячи километров тепловых сетей, 377 центральных теплопунктов и более пяти тысяч многоквартирных домов. Планируется заменить более 480 километров ветхих сетей и улучшить качество предоставления жилищно-коммунальных услуг более чем для 400 тысяч человек. В этом году на модернизацию инженерной инфраструктуры направлено более 15 миллиардов рублей, что на 60% выше прошлогоднего уровня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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