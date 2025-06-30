В Челябинской области заменят почти 500 километров ветхих сетей

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер доложил полпреду президента в УрФО Артему Жоге о планируемых к замене старых сетях. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Активная подготовка к предстоящему отопительному сезону ведется с мая. На данный момент все 43 муниципальных образования утвердили планы мероприятий по подготовке к отопительному сезону и начали их реализацию», — уточнил Текслер.
Уже подготовлены 282 котельные, почти две тысячи километров тепловых сетей, 377 центральных теплопунктов и более пяти тысяч многоквартирных домов. Планируется заменить более 480 километров ветхих сетей и улучшить качество предоставления жилищно-коммунальных услуг более чем для 400 тысяч человек. В этом году на модернизацию инженерной инфраструктуры направлено более 15 миллиардов рублей, что на 60% выше прошлогоднего уровня.
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