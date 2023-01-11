У ребенка и женщины диагностировали синяки и ссадины после нападения собак Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В екатеринбургском районе Академический стая бездомных собак напала на женщину с ребенком. Об этом рассказали в сообществе «Инцидент Екатеринбург» социальной сети «ВКонтакте».

«На меня и на моего ребенка напала стая собак. Благодаря мужчине, который закричал и затопал ногами собаки убежали. Если бы не он, нас, наверно бы, загрызли. Я упала и не могла встать от шока», — цитирует сообщество слова женщины.

После нападения пострадавшие обратились в травмпункт, где у ребенка диагностировали укушенную рану левой голени и ссадину, ему назначили курс прививок от бешенства. У женщины небольшой синяк от зубов.

Ранее URA.RU сообщало, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения стаи собак на беременную жительницу Серова. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.