Куйвашев сменил чиновника, контролирующего свердловские миллиарды

Замминистра финансов Свердловской области назначен Эдуард Головырин

В свердловском правительстве назначили нового замминистра Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Новым замминистра финансов Свердловской области назначен чиновник ведомства Эдуард Головырин. Губернатор Евгений Куйвашев доверил ему сферу финансового контроля, сообщили URA.RU в минфине. Прежде этой работой на протяжении 12 лет занимался Рауиль Абсолямов.

«Указом губернатора Эдуард Головырин утвержден на должность заместителя министра финансов Свердловской области. Он будет курировать сферу финансового контроля», — уточнили в пресс-службе ведомства. Головырин станет шестым заместителем министра Александра Старкова. Во введении чиновника будет управление контроля в сфере закупок, которое до последнего времени возглавлял он сам.

53-летний Головырин работает в минфине с 2011 года. До этого он в разное время работал в администрации Екатеринбурга и областном министерстве экономики. В минфине Головырин специализировался на сфере закупок.

Предыдущий замминистра, отвечавший за финансовый контроль, Рауиль Абсолямов летом 2022 года ушел на пенсию. Он занимал свой пост с 2010-го, придя в минфин при предыдущем губернаторе Александре Мишарине. До назначения в областное правительство Абсолямов работал в службе экономической безопасности свердловского ГУВД.