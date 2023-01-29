29 января 2023
28 января 2023

Куйвашев сменил чиновника, контролирующего свердловские миллиарды

Замминистра финансов Свердловской области назначен Эдуард Головырин
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Пермь, документ, депутат, чиновник, правительство, дума, администрация, правительство, должность, назначение
В свердловском правительстве назначили нового замминистра Фото:

Новым замминистра финансов Свердловской области назначен чиновник ведомства Эдуард Головырин. Губернатор Евгений Куйвашев доверил ему сферу финансового контроля, сообщили URA.RU в минфине. Прежде этой работой на протяжении 12 лет занимался Рауиль Абсолямов.

«Указом губернатора Эдуард Головырин утвержден на должность заместителя министра финансов Свердловской области. Он будет курировать сферу финансового контроля», — уточнили в пресс-службе ведомства. Головырин станет шестым заместителем министра Александра Старкова. Во введении чиновника будет управление контроля в сфере закупок, которое до последнего времени возглавлял он сам.

53-летний Головырин работает в минфине с 2011 года. До этого он в разное время работал в администрации Екатеринбурга и областном министерстве экономики. В минфине Головырин специализировался на сфере закупок.

Предыдущий замминистра, отвечавший за финансовый контроль, Рауиль Абсолямов летом 2022 года ушел на пенсию. Он занимал свой пост с 2010-го, придя в минфин при предыдущем губернаторе Александре Мишарине. До назначения в областное правительство Абсолямов работал в службе экономической безопасности свердловского ГУВД.

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Новым замминистра финансов Свердловской области назначен чиновник ведомства Эдуард Головырин. Губернатор Евгений Куйвашев доверил ему сферу финансового контроля, сообщили URA.RU в минфине. Прежде этой работой на протяжении 12 лет занимался Рауиль Абсолямов. «Указом губернатора Эдуард Головырин утвержден на должность заместителя министра финансов Свердловской области. Он будет курировать сферу финансового контроля», — уточнили в пресс-службе ведомства. Головырин станет шестым заместителем министра Александра Старкова. Во введении чиновника будет управление контроля в сфере закупок, которое до последнего времени возглавлял он сам. 53-летний Головырин работает в минфине с 2011 года. До этого он в разное время работал в администрации Екатеринбурга и областном министерстве экономики. В минфине Головырин специализировался на сфере закупок. Предыдущий замминистра, отвечавший за финансовый контроль, Рауиль Абсолямов летом 2022 года ушел на пенсию. Он занимал свой пост с 2010-го, придя в минфин при предыдущем губернаторе Александре Мишарине. До назначения в областное правительство Абсолямов работал в службе экономической безопасности свердловского ГУВД.
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