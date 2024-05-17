В Екатеринбурге ночью 18 мая на улице Победы, 36 загорелся торговый павильон «Сербской кухни». От огня, который видно даже за соседними домами, в ларьке лопаются стекла, сообщили очевидцы.
«На улице Победы, 36, горит ларек «Сербская кухня». Огонь настолько сильный, что его видно над крышей дома. От жары трескаются стекла», — сообщили очевидцы telegram-каналу «Злой Екатеринбург». На месте происшествия уже заметили несколько пожарных машин.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу МЧС Свердловской области. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
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