17 мая 2024

В Екатеринбурге вспыхнул мощный пожар. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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На месте происшествия очевидцы заметили несколько пожарных машин
На месте происшествия очевидцы заметили несколько пожарных машин Фото:

В Екатеринбурге ночью 18 мая на улице Победы, 36 загорелся торговый павильон «Сербской кухни». От огня, который видно даже за соседними домами, в ларьке лопаются стекла, сообщили очевидцы.

«На улице Победы, 36, горит ларек «Сербская кухня». Огонь настолько сильный, что его видно над крышей дома. От жары трескаются стекла», — сообщили очевидцы telegram-каналу «Злой Екатеринбург». На месте происшествия уже заметили несколько пожарных машин.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу МЧС Свердловской области. На момент публикации новости ответ получить не удалось.

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В Екатеринбурге ночью 18 мая на улице Победы, 36 загорелся торговый павильон «Сербской кухни». От огня, который видно даже за соседними домами, в ларьке лопаются стекла, сообщили очевидцы. «На улице Победы, 36, горит ларек «Сербская кухня». Огонь настолько сильный, что его видно над крышей дома. От жары трескаются стекла», — сообщили очевидцы telegram-каналу «Злой Екатеринбург». На месте происшествия уже заметили несколько пожарных машин. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу МЧС Свердловской области. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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