17 мая 2024

Тагильчане решили серьезную проблему на важной для города стройке

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочие постепенно входят в график работ строящегося культурного центра (архивное фото)
Рабочие постепенно входят в график работ строящегося культурного центра (архивное фото) Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) строителям удалось справиться с проблемой на территории строящегося Культурно-образовательного центра. Ранее на стройплощадке был обнаружен скальный грунт, рассказал мэр города Владислав Пинаев.

«Вместе с руководителем подрядной организации осмотрели строящийся Культурно-образовательный центр на ГГМ. После трудностей со скальным грунтом строители постепенно входят в график работ. Возводят стены одного из зданий, колонны, лестничные марши, шахты лифтов. Параллельно идут работы по подведению коммуникаций — вода, канализация, теплосеть», — написал Владислав Пинаев на своей странице «ВКонтакте».

Мэр подчеркнул, что стройку жители давно ждали в рамках допобразования. По его словам, после возведения культурного центра он будет очень востребован в этом микрорайоне.

Еще в начале марта график работ сдвинулся из-за скального грунта — он мешал прокладке водопровода к зданию. В самом корпусе будет располагаться творческая мастерская для музыкантов и художников, а также проект для цифрового образования подростков.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) строителям удалось справиться с проблемой на территории строящегося Культурно-образовательного центра. Ранее на стройплощадке был обнаружен скальный грунт, рассказал мэр города Владислав Пинаев. «Вместе с руководителем подрядной организации осмотрели строящийся Культурно-образовательный центр на ГГМ. После трудностей со скальным грунтом строители постепенно входят в график работ. Возводят стены одного из зданий, колонны, лестничные марши, шахты лифтов. Параллельно идут работы по подведению коммуникаций — вода, канализация, теплосеть», — написал Владислав Пинаев на своей странице «ВКонтакте». Мэр подчеркнул, что стройку жители давно ждали в рамках допобразования. По его словам, после возведения культурного центра он будет очень востребован в этом микрорайоне. Еще в начале марта график работ сдвинулся из-за скального грунта — он мешал прокладке водопровода к зданию. В самом корпусе будет располагаться творческая мастерская для музыкантов и художников, а также проект для цифрового образования подростков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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