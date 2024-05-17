Екатеринбуржец, зарезав бывшую сожительницу на Уралмаше, отправился в церковь

18 мая 2024 в 16:19 Размер текста - 17 +

Убийца решил скрыться от полиции в церкви Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Екатеринбуржец, зарезавший бывшую сожительницу на Уралмаше, после совершения преступления отправился в церковь. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. «Скрывшись с места происшествия, мужчина направился в близрасположенную церковь», — сообщил Валерий Горелых. Подозреваемого задержали сотрудники патрульно-постовой службы полиции в ходе преследования. Он был одет во все черное, а орудие преступления — колюще-режущий предмет — успел выбросить. По словам Горелых, личность нападавшего установлена. Им оказался местный житель Сергей 1985 года рождения, бывший сожитель погибшей и отец их общего ребенка. Задержанный имеет несколько судимостей за грабежи и мошенничество. Следственные органы продолжают сбор доказательств и планируют провести освидетельствование подозреваемого на предмет наличия в его крови запрещенных веществ. Анну Кашину убили в 12 часов на Уралмаше. С Сергеем она разошлась три года назад. У них есть общая девятилетняя дочь. Официальных комментариев от свердловских силовых структур пока не было. Убийство произошло на почве ревности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбуржец, зарезавший бывшую сожительницу на Уралмаше, после совершения преступления отправился в церковь. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. «Скрывшись с места происшествия, мужчина направился в близрасположенную церковь», — сообщил Валерий Горелых. Подозреваемого задержали сотрудники патрульно-постовой службы полиции в ходе преследования. Он был одет во все черное, а орудие преступления — колюще-режущий предмет — успел выбросить. По словам Горелых, личность нападавшего установлена. Им оказался местный житель Сергей 1985 года рождения, бывший сожитель погибшей и отец их общего ребенка. Задержанный имеет несколько судимостей за грабежи и мошенничество. Следственные органы продолжают сбор доказательств и планируют провести освидетельствование подозреваемого на предмет наличия в его крови запрещенных веществ. Анну Кашину убили в 12 часов на Уралмаше. С Сергеем она разошлась три года назад. У них есть общая девятилетняя дочь. Официальных комментариев от свердловских силовых структур пока не было. Убийство произошло на почве ревности.