17 мая 2024

Екатеринбуржец, зарезав бывшую сожительницу на Уралмаше, отправился в церковь

© Служба новостей «URA.RU»
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Обзорная по городу. Пермь , крест, храм, церковь, купол, религия, православие
Убийца решил скрыться от полиции в церкви Фото:

Екатеринбуржец, зарезавший бывшую сожительницу на Уралмаше, после совершения преступления отправился в церковь. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

«Скрывшись с места происшествия, мужчина направился в близрасположенную церковь», — сообщил Валерий Горелых. Подозреваемого задержали сотрудники патрульно-постовой службы полиции в ходе преследования. Он был одет во все черное, а орудие преступления — колюще-режущий предмет — успел выбросить.

По словам Горелых, личность нападавшего установлена. Им оказался местный житель Сергей 1985 года рождения, бывший сожитель погибшей и отец их общего ребенка. Задержанный имеет несколько судимостей за грабежи и мошенничество. Следственные органы продолжают сбор доказательств и планируют провести освидетельствование подозреваемого на предмет наличия в его крови запрещенных веществ.

Анну Кашину убили в 12 часов на Уралмаше. С Сергеем она разошлась три года назад. У них есть общая девятилетняя дочь. Официальных комментариев от свердловских силовых структур пока не было. Убийство произошло на почве ревности.

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Екатеринбуржец, зарезавший бывшую сожительницу на Уралмаше, после совершения преступления отправился в церковь. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. «Скрывшись с места происшествия, мужчина направился в близрасположенную церковь», — сообщил Валерий Горелых. Подозреваемого задержали сотрудники патрульно-постовой службы полиции в ходе преследования. Он был одет во все черное, а орудие преступления — колюще-режущий предмет — успел выбросить. По словам Горелых, личность нападавшего установлена. Им оказался местный житель Сергей 1985 года рождения, бывший сожитель погибшей и отец их общего ребенка. Задержанный имеет несколько судимостей за грабежи и мошенничество. Следственные органы продолжают сбор доказательств и планируют провести освидетельствование подозреваемого на предмет наличия в его крови запрещенных веществ. Анну Кашину убили в 12 часов на Уралмаше. С Сергеем она разошлась три года назад. У них есть общая девятилетняя дочь. Официальных комментариев от свердловских силовых структур пока не было. Убийство произошло на почве ревности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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