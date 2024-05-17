17 мая 2024

Пьяный екатеринбуржец пытался скрыться от полиции, но врезался в машины

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Сотрудники ДПС завели административный протокол против лихача Фото:

В Екатеринбурге ночью 18 мая сотрудники ГИБДД устроили погоню за пьяным водителем. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«Сотрудники Госавтоинспекции 18 мая около трех часов ночи при патрулировании на улице Московской обратили внимание на автомашину „Тойота Авенсис“, водитель которой проехал перекресток на большой скорости. Экипаж ДПС через громкоговорящее устройство потребовал водителя иномарки остановиться, но требование сотрудников полиции он проигнорировал и, увеличив скорость, продолжил движение. Началось преследование», — рассказали в ГИБДД.

Во время погони водитель «Тойоты» не справился с управлением и врезался в «Хундай» и «Газель», в ДТП никто не пострадал. После аварии было проведено медицинское освидетельствование, которое подтвердило опьянение водителя, а сам заявил, что испугался полицейских из-за нетрезвого состояния. Мужчина был доставлен в отдел полиции, где против него был составлен административный протокол, а его автомобиль помещен на штрафстоянку.

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В Екатеринбурге ночью 18 мая сотрудники ГИБДД устроили погоню за пьяным водителем. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «Сотрудники Госавтоинспекции 18 мая около трех часов ночи при патрулировании на улице Московской обратили внимание на автомашину „Тойота Авенсис“, водитель которой проехал перекресток на большой скорости. Экипаж ДПС через громкоговорящее устройство потребовал водителя иномарки остановиться, но требование сотрудников полиции он проигнорировал и, увеличив скорость, продолжил движение. Началось преследование», — рассказали в ГИБДД. Во время погони водитель «Тойоты» не справился с управлением и врезался в «Хундай» и «Газель», в ДТП никто не пострадал. После аварии было проведено медицинское освидетельствование, которое подтвердило опьянение водителя, а сам заявил, что испугался полицейских из-за нетрезвого состояния. Мужчина был доставлен в отдел полиции, где против него был составлен административный протокол, а его автомобиль помещен на штрафстоянку.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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