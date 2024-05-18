В центре Белгорода прогремели пять взрывов

18 мая 2024 в 23:25 Размер текста - 17 +

В городе работают сирены Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Белгороде прозвучало пять взрывов после оповещения о ракетной опасности. Об этом заявили журналисты. «Пять взрывов было слышно в центре Белгорода на фоне ракетной опасности вечером», — передают РИА Новости. Уточняется, что в городе работают сирены. Накануне над Белгородом средства ПВО сбили 14 реактивных снарядов РСЗО Vampire. В этот день в регионе также объявляли ракетную опасность. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Белгороде прозвучало пять взрывов после оповещения о ракетной опасности. Об этом заявили журналисты. «Пять взрывов было слышно в центре Белгорода на фоне ракетной опасности вечером», — передают РИА Новости. Уточняется, что в городе работают сирены. Накануне над Белгородом средства ПВО сбили 14 реактивных снарядов РСЗО Vampire. В этот день в регионе также объявляли ракетную опасность.