18 мая 2024

В центре Белгорода прогремели пять взрывов

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Пыль на проспекте Ленина. Екатеринбург, пыль в городе, проспект ленина
В городе работают сирены Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Белгороде прозвучало пять взрывов после оповещения о ракетной опасности. Об этом заявили журналисты.

«Пять взрывов было слышно в центре Белгорода на фоне ракетной опасности вечером», — передают РИА Новости. Уточняется, что в городе работают сирены.

Накануне над Белгородом средства ПВО сбили 14 реактивных снарядов РСЗО Vampire. В этот день в регионе также объявляли ракетную опасность.

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В Белгороде прозвучало пять взрывов после оповещения о ракетной опасности. Об этом заявили журналисты. «Пять взрывов было слышно в центре Белгорода на фоне ракетной опасности вечером», — передают РИА Новости. Уточняется, что в городе работают сирены. Накануне над Белгородом средства ПВО сбили 14 реактивных снарядов РСЗО Vampire. В этот день в регионе также объявляли ракетную опасность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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