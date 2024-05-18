В центре Белгорода прогремели пять взрывов

В городе работают сирены
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Белгороде прозвучало пять взрывов после оповещения о ракетной опасности. Об этом заявили журналисты.
«Пять взрывов было слышно в центре Белгорода на фоне ракетной опасности вечером», — передают РИА Новости. Уточняется, что в городе работают сирены.
Накануне над Белгородом средства ПВО сбили 14 реактивных снарядов РСЗО Vampire. В этот день в регионе также объявляли ракетную опасность.
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