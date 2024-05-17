Тренер молодежного х/к «Авто» лишился 5 млн рублей, отданных в долг

Главный тренер молодежного хоккейного клуба «Авто» Алексей Симаков одолжил пять миллионов рублей своей знакомой, которая их не вернула. События происходили два года назад, однако уголовное дело о мошенничестве возбудили только сейчас. Подробности URA.RU рассказал источник, близкий к спортивным кругам.
«В 2022 году тренер одалживал своей знакомой крупные суммы денег. Поначалу женщина их возвращала, но потом перестала. Расписки при этом не составлялись. Ущерб составил порядка пяти миллионов рублей», — пояснил собеседник агентства.
Женщина была опрошена, но не признала вину. Спустя время, в мае 2024-го, полиция возбудила уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). На месте осмотра изъяты сотовые телефоны и ноутбук. Подозреваемой избрана мера принуждения — запрет определенных действий.
Корреспонденту не удалось связаться с тренером Симаковым, чтобы получить комментарий. Агентство готово предоставить ему свою площадку, где он может высказать мнение.
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