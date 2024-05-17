17 мая 2024

Тренер молодежного х/к «Авто» лишился 5 млн рублей, отданных в долг

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Хоккейная эстафета с участием Автомоболиста к премьере сериала Молодежка на СТС. Екатеринбург, клюшки, шайба, хоккей
Ущерб тренеру пока так и не возмещен Фото:

Главный тренер молодежного хоккейного клуба «Авто» Алексей Симаков одолжил пять миллионов рублей своей знакомой, которая их не вернула. События происходили два года назад, однако уголовное дело о мошенничестве возбудили только сейчас. Подробности URA.RU рассказал источник, близкий к спортивным кругам.

«В 2022 году тренер одалживал своей знакомой крупные суммы денег. Поначалу женщина их возвращала, но потом перестала. Расписки при этом не составлялись. Ущерб составил порядка пяти миллионов рублей», — пояснил собеседник агентства.

Женщина была опрошена, но не признала вину. Спустя время, в мае 2024-го, полиция возбудила уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). На месте осмотра изъяты сотовые телефоны и ноутбук. Подозреваемой избрана мера принуждения — запрет определенных действий.

Корреспонденту не удалось связаться с тренером Симаковым, чтобы получить комментарий. Агентство готово предоставить ему свою площадку, где он может высказать мнение.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Главный тренер молодежного хоккейного клуба «Авто» Алексей Симаков одолжил пять миллионов рублей своей знакомой, которая их не вернула. События происходили два года назад, однако уголовное дело о мошенничестве возбудили только сейчас. Подробности URA.RU рассказал источник, близкий к спортивным кругам. «В 2022 году тренер одалживал своей знакомой крупные суммы денег. Поначалу женщина их возвращала, но потом перестала. Расписки при этом не составлялись. Ущерб составил порядка пяти миллионов рублей», — пояснил собеседник агентства. Женщина была опрошена, но не признала вину. Спустя время, в мае 2024-го, полиция возбудила уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). На месте осмотра изъяты сотовые телефоны и ноутбук. Подозреваемой избрана мера принуждения — запрет определенных действий. Корреспонденту не удалось связаться с тренером Симаковым, чтобы получить комментарий. Агентство готово предоставить ему свою площадку, где он может высказать мнение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...