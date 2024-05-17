В Екатеринбурге стартовала ежегодная акция «Ночь музеев» и повлекла за собой длинные очереди. Об этом сообщают очевидцы.
В Ботаническом саду УрО РАН с 18:00 до 01:00 проходит программа «Малахитовое сердце города». Екатеринбуржцы выстроились в длинную очередь, чтобы посетить экскурсии по оранжереям с тропическими и субтропическими растениями, а также орнитологическую экскурсию «Птичьи сказки».
Также очереди скапливаются на вход в «Креативный кластер Л52». Любители искусства мерзнут ради того, чтобы познакомится с авангардом творческой индустрии. С 18:00 до 02:00 там можно будет послушать концерт, насладиться поэзией и созерцать выставку галереи «Контраст».
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