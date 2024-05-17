17 мая 2024

В Екатеринбурге на ночь музеев образуются огромные очереди. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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«Ночь музеев» в креативном кластере Л52. Екатеринбург, ночь музеев, перформанс, зрители, л 52, одежда на полу
Ночь музеев ежегодно проходит в Екатеринбурге Фото:

В Екатеринбурге стартовала ежегодная акция «Ночь музеев» и повлекла за собой длинные очереди. Об этом сообщают очевидцы.

В Ботаническом саду УрО РАН с 18:00 до 01:00 проходит программа «Малахитовое сердце города». Екатеринбуржцы выстроились в длинную очередь, чтобы посетить экскурсии по оранжереям с тропическими и субтропическими растениями, а также орнитологическую экскурсию «Птичьи сказки».

Также очереди скапливаются на вход в «Креативный кластер Л52». Любители искусства мерзнут ради того, чтобы познакомится с авангардом творческой индустрии. С 18:00 до 02:00 там можно будет послушать концерт, насладиться поэзией и созерцать выставку галереи «Контраст».

Очередь в Ботанический сад
Очередь в Ботанический сад
Фото:
Экскурсия в Ботаническом саду
Экскурсия в Ботаническом саду
Фото:

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В Екатеринбурге стартовала ежегодная акция «Ночь музеев» и повлекла за собой длинные очереди. Об этом сообщают очевидцы. В Ботаническом саду УрО РАН с 18:00 до 01:00 проходит программа «Малахитовое сердце города». Екатеринбуржцы выстроились в длинную очередь, чтобы посетить экскурсии по оранжереям с тропическими и субтропическими растениями, а также орнитологическую экскурсию «Птичьи сказки». Также очереди скапливаются на вход в «Креативный кластер Л52». Любители искусства мерзнут ради того, чтобы познакомится с авангардом творческой индустрии. С 18:00 до 02:00 там можно будет послушать концерт, насладиться поэзией и созерцать выставку галереи «Контраст».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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