Полиция нагрянула в общежитие, где живут сотрудники свердловской птицефабрики

18 мая 2024 в 13:28 Размер текста - 17 +

Силовики искали мигрантов, которые незаконно находились в РФ (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Силовики нагрянули с проверкой в общежитие, где проживают сотрудники птицефабрики «Рефтинская» (Свердловская область) и нашли там более 60 человек, которые могут незаконно находиться на территории РФ. Информацию о проведенном рейде URA.RU подтвердил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых «Это было обычное плановое мероприятие по выявлению нарушителей миграционного законодательства нашей страны. В ходе визита сыщики выявили 62 человек, в отношении которых представители МВД составили административные протоколы. Часть из них уже рассмотрена в районном суде, оставшиеся будут рассмотрены по существу в ближайшее время. На данный момент один из выявленных нарушителей подлежит выдворению за пределы РФ, так как и ранее уже попадал в поле зрения полиции. Не исключено, что когда суд рассмотрит все материалы ОВД, число лиц, подлежащих выдворению, может увеличиться», — отметил Горелых. По его словам, в мероприятии были задействованы не только полицейские, но и сотрудники из регионального ФСБ, оперативники центра по противодействию экстремизму областного ГУ МВД и бойцы ОМОН «Росгвардии». Подобные рейды и в дальнейшем будут проводиться на территории всех муниципалитетов региона, заключил офицер. В пресс-службе компании заявили, что никаких мероприятий на самой птицефабрике не было. «Информация о том, что на АО «Птицефабрика «Рефтинская» работают нелегальные мигранты не соответствует действительности. На территории птицефабрики никакие проверочные мероприятия не проводились. Все иностранные граждане, привлеченные к оказанию на предприятии различных услуг, например, клининговых или сварочных, предоставляют санитарные книжки и проходят медицинский осмотр. Это является одним из критериев доступа на птицефабрику. Насколько нам известно, речи о депортации 60 человек не идет», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Рефтинской». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Силовики нагрянули с проверкой в общежитие, где проживают сотрудники птицефабрики «Рефтинская» (Свердловская область) и нашли там более 60 человек, которые могут незаконно находиться на территории РФ. Информацию о проведенном рейде URA.RU подтвердил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых «Это было обычное плановое мероприятие по выявлению нарушителей миграционного законодательства нашей страны. В ходе визита сыщики выявили 62 человек, в отношении которых представители МВД составили административные протоколы. Часть из них уже рассмотрена в районном суде, оставшиеся будут рассмотрены по существу в ближайшее время. На данный момент один из выявленных нарушителей подлежит выдворению за пределы РФ, так как и ранее уже попадал в поле зрения полиции. Не исключено, что когда суд рассмотрит все материалы ОВД, число лиц, подлежащих выдворению, может увеличиться», — отметил Горелых. По его словам, в мероприятии были задействованы не только полицейские, но и сотрудники из регионального ФСБ, оперативники центра по противодействию экстремизму областного ГУ МВД и бойцы ОМОН «Росгвардии». Подобные рейды и в дальнейшем будут проводиться на территории всех муниципалитетов региона, заключил офицер. В пресс-службе компании заявили, что никаких мероприятий на самой птицефабрике не было. «Информация о том, что на АО «Птицефабрика «Рефтинская» работают нелегальные мигранты не соответствует действительности. На территории птицефабрики никакие проверочные мероприятия не проводились. Все иностранные граждане, привлеченные к оказанию на предприятии различных услуг, например, клининговых или сварочных, предоставляют санитарные книжки и проходят медицинский осмотр. Это является одним из критериев доступа на птицефабрику. Насколько нам известно, речи о депортации 60 человек не идет», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Рефтинской».