17 мая 2024

Уральский спортсмен заработал 50 тысяч долларов за бой. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Вечер боев в октагоне в Академии единоборств РМК. Екатеринбург, смешанные единоборства, рукопашный бой, мма, койнов вадим, бой в октагоне
Бойцу удалось заработать бонус за «бой вечера» Фото:

Уральский боец ММА Павел Гордеев одержал победу над Артемом Дамковским в Москве на турнире АСА 175, получив титул «Бой вечера» и бонус в размере 50 тысяч долларов. Об этом URA.RU сообщает пресс-служба клуба «Архангел Михаил».

«Президент лиги АСА был настолько впечатлен поединком, что назвал его „боем вечера“. Он вручил Павлу Гордееву бонус в размере 50 тысяч долларов», — сказано в посте в telegram-канале RCC: MMA & Boxing.

Этот бой стал для Гордеева первым после полуторагодичного перерыва, связанного с травмой и последующим восстановлением. Победа над Дамковским для Гордеева — 21-я в его профессиональной карьере, в которой насчитывается всего четыре поражения. Спортсмен тренируется в Академии единоборств РМК, что говорит о высоком уровне его подготовки.

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Уральский боец ММА Павел Гордеев одержал победу над Артемом Дамковским в Москве на турнире АСА 175, получив титул «Бой вечера» и бонус в размере 50 тысяч долларов. Об этом URA.RU сообщает пресс-служба клуба «Архангел Михаил». «Президент лиги АСА был настолько впечатлен поединком, что назвал его „боем вечера“. Он вручил Павлу Гордееву бонус в размере 50 тысяч долларов», — сказано в посте в telegram-канале RCC: MMA & Boxing. Этот бой стал для Гордеева первым после полуторагодичного перерыва, связанного с травмой и последующим восстановлением. Победа над Дамковским для Гордеева — 21-я в его профессиональной карьере, в которой насчитывается всего четыре поражения. Спортсмен тренируется в Академии единоборств РМК, что говорит о высоком уровне его подготовки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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