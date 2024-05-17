Уральский боец ММА Павел Гордеев одержал победу над Артемом Дамковским в Москве на турнире АСА 175, получив титул «Бой вечера» и бонус в размере 50 тысяч долларов. Об этом URA.RU сообщает пресс-служба клуба «Архангел Михаил».
«Президент лиги АСА был настолько впечатлен поединком, что назвал его „боем вечера“. Он вручил Павлу Гордееву бонус в размере 50 тысяч долларов», — сказано в посте в telegram-канале RCC: MMA & Boxing.
Этот бой стал для Гордеева первым после полуторагодичного перерыва, связанного с травмой и последующим восстановлением. Победа над Дамковским для Гордеева — 21-я в его профессиональной карьере, в которой насчитывается всего четыре поражения. Спортсмен тренируется в Академии единоборств РМК, что говорит о высоком уровне его подготовки.
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