Уральский спортсмен заработал 50 тысяч долларов за бой. Фото

18 мая 2024 в 12:48 Размер текста - 17 +

Бойцу удалось заработать бонус за «бой вечера» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Уральский боец ММА Павел Гордеев одержал победу над Артемом Дамковским в Москве на турнире АСА 175, получив титул «Бой вечера» и бонус в размере 50 тысяч долларов. Об этом URA.RU сообщает пресс-служба клуба «Архангел Михаил». «Президент лиги АСА был настолько впечатлен поединком, что назвал его „боем вечера“. Он вручил Павлу Гордееву бонус в размере 50 тысяч долларов», — сказано в посте в telegram-канале RCC: MMA & Boxing. Этот бой стал для Гордеева первым после полуторагодичного перерыва, связанного с травмой и последующим восстановлением. Победа над Дамковским для Гордеева — 21-я в его профессиональной карьере, в которой насчитывается всего четыре поражения. Спортсмен тренируется в Академии единоборств РМК, что говорит о высоком уровне его подготовки. Фото: Лига АСА Фото: Лига АСА Фото: Лига АСА Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уральский боец ММА Павел Гордеев одержал победу над Артемом Дамковским в Москве на турнире АСА 175, получив титул «Бой вечера» и бонус в размере 50 тысяч долларов. Об этом URA.RU сообщает пресс-служба клуба «Архангел Михаил». «Президент лиги АСА был настолько впечатлен поединком, что назвал его „боем вечера“. Он вручил Павлу Гордееву бонус в размере 50 тысяч долларов», — сказано в посте в telegram-канале RCC: MMA & Boxing. Этот бой стал для Гордеева первым после полуторагодичного перерыва, связанного с травмой и последующим восстановлением. Победа над Дамковским для Гордеева — 21-я в его профессиональной карьере, в которой насчитывается всего четыре поражения. Спортсмен тренируется в Академии единоборств РМК, что говорит о высоком уровне его подготовки.