Очереди, лечение пиявками и выставка гробов — как проходит «Ночь музеев» в Екатеринбурге. Фото

В Екатеринбурге проходит «Ночи музеев»

18 мая 2024 в 23:00 Размер текста - 17 +

«Ночь музеев» продлится до двух часов 19 мая Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Екатеринбург вновь присоединился к акции «Ночь музеев», которая в этом году проходит с 18 на 19 мая. Горожанам предложили оценить, как можно преобразить дом прощания в музейные залы, ловить тараканов и лечиться пиявками, а также побывать на балах и в оранжереях. О самой культурной ночи года с длинными очередями — в репортаже URA.RU. Одним из самых любопытных мест стал дом прощания «Вознесение». Как рассказала корреспонденту управляющий директор Наталья Гузаирова, это не первый опыт площадки на «Ночи музеев» — девять лет назад посетителей было около 250 человек, а в этом году спрос увеличился, несмотря на то, что в доме прощания есть залы с гробами. «Мы все знаем, что рождение и смерть — это основные два этапа в жизни человека, и скрывать это или умалчивать… Мы знаем и по библейским законам, что смерть — это переход в другую жизнь, что душа у нас вечная, поэтому все зависит от того, с какой стороны смотреть. Мы смотрим с точки зрения памяти, благодарности будущих поколений. Я думаю, что на площадке получится добрая тематика. И как раз-таки, если придут люди с детьми, это будет очень полезно для воспитания будущих поколений, потому что если у людей нет памяти о тех предках, о тех добрых делах, которые были сделаны, то такой человек, наверное, обречен. Поэтому я считаю, что наша миссия достаточно серьезная», — пояснила Гузаирова. Среди еще одной популярной площадки — Ботанический сад УрО РАН, здесь на входе образовались длинные очереди. Люди стремились попасть в оранжереи, которые сложно посетить в обычные дни — сад принимает гостей только по будням до 18:00. Скопление людей было замечено и в креативном кластере «Л52», где проходил перфоманс с ловлей тараканов и лечением пиявками, выставка авангарда, а также можно было узнать о бывшей больнице, послушать концерты и погадать на ученых трудах. В Доме актера екатеринбуржцев ждали на балу, в театре «Провинциальные танцы» на площадке «Колизея» гостей встречала выставка цифрового искусства, мастер-классы по программированию источников света и выступления танцоров. В новом проекте «Мерчеварня» в Доме печати посетителям предложили сделать своими руками мерч — преобразить футболку или толстовку, напечатав на ней рисунки с тематикой творчества Александра Пушкина. Все площадки, а их более 80, можно посетить до двух часов ночи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбург вновь присоединился к акции «Ночь музеев», которая в этом году проходит с 18 на 19 мая. Горожанам предложили оценить, как можно преобразить дом прощания в музейные залы, ловить тараканов и лечиться пиявками, а также побывать на балах и в оранжереях. О самой культурной ночи года с длинными очередями — в репортаже URA.RU. Одним из самых любопытных мест стал дом прощания «Вознесение». Как рассказала корреспонденту управляющий директор Наталья Гузаирова, это не первый опыт площадки на «Ночи музеев» — девять лет назад посетителей было около 250 человек, а в этом году спрос увеличился, несмотря на то, что в доме прощания есть залы с гробами. «Мы все знаем, что рождение и смерть — это основные два этапа в жизни человека, и скрывать это или умалчивать… Мы знаем и по библейским законам, что смерть — это переход в другую жизнь, что душа у нас вечная, поэтому все зависит от того, с какой стороны смотреть. Мы смотрим с точки зрения памяти, благодарности будущих поколений. Я думаю, что на площадке получится добрая тематика. И как раз-таки, если придут люди с детьми, это будет очень полезно для воспитания будущих поколений, потому что если у людей нет памяти о тех предках, о тех добрых делах, которые были сделаны, то такой человек, наверное, обречен. Поэтому я считаю, что наша миссия достаточно серьезная», — пояснила Гузаирова. Среди еще одной популярной площадки — Ботанический сад УрО РАН, здесь на входе образовались длинные очереди. Люди стремились попасть в оранжереи, которые сложно посетить в обычные дни — сад принимает гостей только по будням до 18:00. Скопление людей было замечено и в креативном кластере «Л52», где проходил перфоманс с ловлей тараканов и лечением пиявками, выставка авангарда, а также можно было узнать о бывшей больнице, послушать концерты и погадать на ученых трудах. В Доме актера екатеринбуржцев ждали на балу, в театре «Провинциальные танцы» на площадке «Колизея» гостей встречала выставка цифрового искусства, мастер-классы по программированию источников света и выступления танцоров. В новом проекте «Мерчеварня» в Доме печати посетителям предложили сделать своими руками мерч — преобразить футболку или толстовку, напечатав на ней рисунки с тематикой творчества Александра Пушкина. Все площадки, а их более 80, можно посетить до двух часов ночи.