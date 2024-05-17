Топ платных и бесплатных мест на «Ночи музеев» в Екатеринбурге

Выбрать можно как классические музеи, так и креативные площадки Фото: Размик Закарян © URA.RU

Днем 18 мая в Екатеринбурге стартует акция «Ночь музеев»: десятки площадок по всему городу и области будут знакомить гостей с уникальными экспонатами. Посетители могут выбрать ночную, дневную, бесплатную программы или по единому билету, а еще составить маршрут на сайте акции. Куда точно стоит заглянуть на экскурсии — в афише URA.RU.

Бесплатные

Две экскурсии о создании первого горнолыжного комплекса на Урале проведут в музее «Флюс горнолыжный» (Первоуральский район, станция Флюс, гора Волчонок). Также пройдет пешая прогулка с фонариками по склонам (начало в 22:00), после — дискотека в горнолыжном стиле.

В аптеке «УГМК-Фарм» в Верхней Пышме пройдут экскурсии в 19:00, 21:00 и 22:00, где расскажут о мире химических элементов, удивительных историях их открытия и странных способах их применения в жизни. Предусмотрен мастер-класс по изготовлению оберега семьи — куклы-травницы.

Детям и взрослым расскажут о медицинских тайнах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Дети узнают, как делать пилюли, а также попробуют изготовить их самостоятельно в музее Свердловской областной клинической больницы №1. Начало экскурсий «Аптечные истории» и «Тайны старого кинотеатра» в 11:00, 14:00, 17:00, их проведет врач отделения лабораторной диагностики Дмитрий Мазеин.

Здесь же гостям покажут кинозал, в котором до сих пор можно посмотреть кино на пленке, и предложат смонтировать картину. Количество участников ограничено, обязательна предварительная запись по телефону: +7-912-613-54-85, участие бесплатное.

Платные

Прежде чем гулять по музеям, екатеринбуржцам советуют купить единый билет, который позволяет посетить пять площадок за 500 рублей. Их продают в Доме Качки, креативном кластере «Л52», Доме Маклецкого и Водонапорной башне на Плотинке. И вот куда по такому билету можно попасть.

Вячеслав Печняк погрузит в тему уральских гастрономических традиций и семейных обычаев в Музее истории Екатеринбурге, а в течение вечера в местной кофейне будут идти «самоварные посиделки». Плюсом в программе — экскурсии по постоянным и временным экспозициям, блюз-концерт The Travelling Orchestra и танцевальный перформанс на крыше МИЕ.

Большая часть площадок будет работать до двух ночи Фото: Илья Московец © URA.RU

В «Л52» состоятся концерты от «Хор Мажор» и PianoEkb, вечер авангардной поэзии», диджей-сет и аудиовизуальная инсталляция от художников кластера. Также гостей ждут на выставке художников, фотографов, графиков, иллюстраторов и скульпторов со всей России, которые поделятся своими представлениями о весеннем авангарде.

В этом же здании, но со стороны Бажова, работает выставочный зал «Бажова, 124 а». Горожане смогут пройтись по выставке «Наука в большом городе. Интеллектуальный ландшафт Свердловска», узнать о свердловских ученых, изучить искусство коллажа в технике «науч-поп», вырастить растения в пробирке, погадать на ученых трудах и вычислить идеальную формулу семейного счастья по книге рецептов Исаака и Амалии Постовских.

Вне «Единого билета» — гастрошоу «На Урале есть» в Сысерти, где кулинара попросят поразмышлять на тему «Суп как музейный экспонат». Готовить будет шеф заведения Quarta Герман Гринфельд, спецгостем станет Анна Клец, руководитель фестиваля «Стенограффия». Также на площадке пройдет перфоманс от художника-каллиграфиста Василия Матафонова и обзорная экскурсия по историческому центру города и заводу — участников поведут в Мартеновский цех. Билет стоит 700 рублей, для детей — 350.