29 января 2023
28 января 2023
27 января 2023

В пермском городе сетевой гигант набирает новых сотрудников

© Служба новостей «URA.RU»
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Торговый центр. Курган, овощи, лук, грузчик
«Монетка» ищет продавца и грузчика в одном лице Фото:

В торговой сети «Монетка» решили соединить две вакансии и набирают в новый магазин в Усолье (Пермский край) грузчиков-продавцов. Такое объявление сеть разместила в городских пабликах в соцсети «ВКонтакте».

«Открытие нового магазина по адресу: г. Усолье, ул. Свободы, 53. Открыт набор на вакансию грузчик-продавец. Зарплата до 35 тысяч рублей», — указано в объявлении.

При этом на сайте торговой сети таких вакансий нет. Там указано, что требуются грузчики на зарплату до 35 тысяч рублей и продавцы — на такую же зарплату. В объявлении также отметили, что могут рассмотреть кандидатов без опыта работы.

Ранее URA.RU сообщало, что в продавцах нуждается и другая федеральная торговая сеть. Речь — о магазинах «Чижик», которые недавно открылись в Перми.

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В торговой сети «Монетка» решили соединить две вакансии и набирают в новый магазин в Усолье (Пермский край) грузчиков-продавцов. Такое объявление сеть разместила в городских пабликах в соцсети «ВКонтакте». «Открытие нового магазина по адресу: г. Усолье, ул. Свободы, 53. Открыт набор на вакансию грузчик-продавец. Зарплата до 35 тысяч рублей», — указано в объявлении. При этом на сайте торговой сети таких вакансий нет. Там указано, что требуются грузчики на зарплату до 35 тысяч рублей и продавцы — на такую же зарплату. В объявлении также отметили, что могут рассмотреть кандидатов без опыта работы. Ранее URA.RU сообщало, что в продавцах нуждается и другая федеральная торговая сеть. Речь — о магазинах «Чижик», которые недавно открылись в Перми.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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