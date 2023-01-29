В пермском городе сетевой гигант набирает новых сотрудников

30 января 2023 в 14:31 Размер текста - 17 +

«Монетка» ищет продавца и грузчика в одном лице Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В торговой сети «Монетка» решили соединить две вакансии и набирают в новый магазин в Усолье (Пермский край) грузчиков-продавцов. Такое объявление сеть разместила в городских пабликах в соцсети «ВКонтакте». «Открытие нового магазина по адресу: г. Усолье, ул. Свободы, 53. Открыт набор на вакансию грузчик-продавец. Зарплата до 35 тысяч рублей», — указано в объявлении. При этом на сайте торговой сети таких вакансий нет. Там указано, что требуются грузчики на зарплату до 35 тысяч рублей и продавцы — на такую же зарплату. В объявлении также отметили, что могут рассмотреть кандидатов без опыта работы. Ранее URA.RU сообщало, что в продавцах нуждается и другая федеральная торговая сеть. Речь — о магазинах «Чижик», которые недавно открылись в Перми.

В торговой сети «Монетка» решили соединить две вакансии и набирают в новый магазин в Усолье (Пермский край) грузчиков-продавцов. Такое объявление сеть разместила в городских пабликах в соцсети «ВКонтакте». «Открытие нового магазина по адресу: г. Усолье, ул. Свободы, 53. Открыт набор на вакансию грузчик-продавец. Зарплата до 35 тысяч рублей», — указано в объявлении. При этом на сайте торговой сети таких вакансий нет. Там указано, что требуются грузчики на зарплату до 35 тысяч рублей и продавцы — на такую же зарплату. В объявлении также отметили, что могут рассмотреть кандидатов без опыта работы. Ранее URA.RU сообщало, что в продавцах нуждается и другая федеральная торговая сеть. Речь — о магазинах «Чижик», которые недавно открылись в Перми.