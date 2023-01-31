Рядом с телом студента в екатеринбургском лесу была найдена закладка

01 февраля 2023 в 14:06 Размер текста - 17 +

Тело Дмитрия нашли в лесу в микрорайоне Елизавет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Рядом с телом студента Дмитрия Свяжина, которого нашли сегодня в лесном массиве под Екатеринбургом, были обнаружены кусочек изоленты и лопатка. При этом самого наркотического вещества криминалисты не обнаружили, сообщил URA.RU источник в оперативных службах города. «Рядом с телом молодого человека был найден кусочек синей изоленты — в таких обычно делают закладки. Также была обнаружена маленькая лопатка. При этом во время обыска места обнаружения тела никаких наркотиков следователи не нашли. Делать вывод о том, что парень отправился в лес искать закладку — очень преждевременно, тем более он и ранее часто гулял в том лесу», — сказал собеседник. По его словам, накануне, 31 января, Дмитрий утром как раз отправился в лес на прогулку и пропал. Родители после обеда забили тревогу и обратились в полицию. К поискам подключились волонтеры из организации «Прорыв». Именно они и нашли тело Дмитрия в ночь на 1 февраля. По словам бывших одноклассников, Свяжин был студентом Уральского государственного университета путей сообщений (УрГУПС). Следственный комитет проводит проверку, уже известно, что смерть студента не криминальная.

Рядом с телом студента Дмитрия Свяжина, которого нашли сегодня в лесном массиве под Екатеринбургом, были обнаружены кусочек изоленты и лопатка. При этом самого наркотического вещества криминалисты не обнаружили, сообщил URA.RU источник в оперативных службах города. «Рядом с телом молодого человека был найден кусочек синей изоленты — в таких обычно делают закладки. Также была обнаружена маленькая лопатка. При этом во время обыска места обнаружения тела никаких наркотиков следователи не нашли. Делать вывод о том, что парень отправился в лес искать закладку — очень преждевременно, тем более он и ранее часто гулял в том лесу», — сказал собеседник. По его словам, накануне, 31 января, Дмитрий утром как раз отправился в лес на прогулку и пропал. Родители после обеда забили тревогу и обратились в полицию. К поискам подключились волонтеры из организации «Прорыв». Именно они и нашли тело Дмитрия в ночь на 1 февраля. По словам бывших одноклассников, Свяжин был студентом Уральского государственного университета путей сообщений (УрГУПС). Следственный комитет проводит проверку, уже известно, что смерть студента не криминальная.