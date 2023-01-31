31 января 2023

В Екатеринбурге нашли мертвым 21-летнего парня

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Озеро Шарташ зимой. Екатеринбург, шарташ, березовый лес
Тело погибшего екатеринбуржца нашли в лесу Фото:

В Екатеринбурге обнаружили тело 21-летнего местного жителя. Как сообщили в поисковом отряде «Прорыв», погибшим оказался Дмитрий Свяжин, пропавший 31 января.

«Найден, погиб. Приносим искренние соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении сообщества «Прорыв» в соцсети «ВКонтакте». По предварительным данным, тело Свяжина было обнаружено в лесу. Подробности гибели выясняются.

Свяжин пропал в микрорайоне Елизавет 31 января. Вечером того же дня его принялись искать. Обстоятельства пропажи молодого человека пока неизвестны.

О важных для каждого свердловчанина событиях — в Telegram-канале «Екатское чтиво». Подпишитесь, жмите на ссылку.

В Екатеринбурге обнаружили тело 21-летнего местного жителя. Как сообщили в поисковом отряде «Прорыв», погибшим оказался Дмитрий Свяжин, пропавший 31 января. «Найден, погиб. Приносим искренние соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении сообщества «Прорыв» в соцсети «ВКонтакте». По предварительным данным, тело Свяжина было обнаружено в лесу. Подробности гибели выясняются. Свяжин пропал в микрорайоне Елизавет 31 января. Вечером того же дня его принялись искать. Обстоятельства пропажи молодого человека пока неизвестны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...