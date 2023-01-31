В Екатеринбурге нашли мертвым 21-летнего парня

Тело погибшего екатеринбуржца нашли в лесу
В Екатеринбурге обнаружили тело 21-летнего местного жителя. Как сообщили в поисковом отряде «Прорыв», погибшим оказался Дмитрий Свяжин, пропавший 31 января.
«Найден, погиб. Приносим искренние соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении сообщества «Прорыв» в соцсети «ВКонтакте». По предварительным данным, тело Свяжина было обнаружено в лесу. Подробности гибели выясняются.
Свяжин пропал в микрорайоне Елизавет 31 января. Вечером того же дня его принялись искать. Обстоятельства пропажи молодого человека пока неизвестны.
О важных для каждого свердловчанина событиях — в Telegram-канале «Екатское чтиво». Подпишитесь, жмите на ссылку.