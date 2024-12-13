В свердловском правительстве раскрыли детали перемирия молочных магнатов

Свердловские животноводы и переработчики подписали соглашение о сотрудничестве

Производители отдадут приоритет местным предприятиям в поставке молочки Фото: Анна Майорова © URA.RU

В правительстве Свердловской области подтвердили кулуарное соглашение производителей и переработчиков молока, о котором ранее сообщало URA.RU. Отныне животноводы обязаны отдавать приоритет местным предприятиям, а те гарантируют покупку продукции «в полном объеме», рассказали в департаменте информполитики региона.

«Ключевыми моментами соглашения является то, что производители молока в Свердловской области готовы в приоритетном порядке поставлять сырье на молочные заводы региона. В свою очередь, перерабатывающие предприятия гарантируют покупку сырья в полном объеме», — пояснили в ДИПе. Теперь ситуация будет контролироваться властями «в ручном режиме» — на базе минАПК, уточнили в ведомстве.

Как ранее сообщало URA.RU, объясняя рост цен на молочную продукцию (прирост за год — более десяти рублей), заводчане обвинили фермеров, что те вывозят молоко в другие регионы, и это спровоцировало дефицит сырья. Животноводы в ответ объясняли: пару лет назад, когда сложился профицит молока, местные предприятия отказались закупать излишки — и животноводам пришлось искать партнеров за пределами Свердловской области. С ними с тех пор и работают — ведь местные производители, как утверждалось, якобы не хотят сотрудничать по рыночным ценам.

Губернатор Евгений Куйвашев прислушался к производителям. Выступая перед депутатами заксобрания 12 ноября, он пригрозил лишить фермеров субсидий, если они продолжат вывозить молоко из региона.

За стол переговоров стороны сели 9 декабря (модерировал диалог первый замгубернатора Алексей Шмыков). Документов бизнесмены не подписывали, договорились на словах.