Добровольцы из Турции приехали в Запорожье для участия в СВО

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В Запорожье прибыли добровольцы из Турции Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Запорожскую область прибыли добровольцы из Турции, чтобы участвовать в боях на стороне России. Сейчас они проходят обучение в батальоне имени Судоплатова для дальнейшего участия в специальной военной операции.

«Приехал из Турции вместе с друзьями. Мы против нацистов, мы знаем, что здесь происходит и что происходит на Украине. Мы понимаем, что Россия воюет не против Украины, а против нацистов, которые ею управляют», — рассказал РИА Новости доброволец из Турции с позывным Кузон. Он рассказал, что получал высшее образование в Москве, у него много друзей среди россиян и он любит русскую культуру.

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с целью помочь мирным жителям Донбасса. Добровольческие движения играют важную роль в проведении СВО. В Минобороны РФ сообщали, что добровольцы штурмовых отрядов освободили населенный пункт Благодатное в ДНР.

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В Запорожскую область прибыли добровольцы из Турции, чтобы участвовать в боях на стороне России. Сейчас они проходят обучение в батальоне имени Судоплатова для дальнейшего участия в специальной военной операции. «Приехал из Турции вместе с друзьями. Мы против нацистов, мы знаем, что здесь происходит и что происходит на Украине. Мы понимаем, что Россия воюет не против Украины, а против нацистов, которые ею управляют», — рассказал РИА Новости доброволец из Турции с позывным Кузон. Он рассказал, что получал высшее образование в Москве, у него много друзей среди россиян и он любит русскую культуру. Россия проводит специальную военную операцию на Украине с целью помочь мирным жителям Донбасса. Добровольческие движения играют важную роль в проведении СВО. В Минобороны РФ сообщали, что добровольцы штурмовых отрядов освободили населенный пункт Благодатное в ДНР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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