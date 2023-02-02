Добровольцы из Турции приехали в Запорожье для участия в СВО

В Запорожье прибыли добровольцы из Турции Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Запорожскую область прибыли добровольцы из Турции, чтобы участвовать в боях на стороне России. Сейчас они проходят обучение в батальоне имени Судоплатова для дальнейшего участия в специальной военной операции.

«Приехал из Турции вместе с друзьями. Мы против нацистов, мы знаем, что здесь происходит и что происходит на Украине. Мы понимаем, что Россия воюет не против Украины, а против нацистов, которые ею управляют», — рассказал РИА Новости доброволец из Турции с позывным Кузон. Он рассказал, что получал высшее образование в Москве, у него много друзей среди россиян и он любит русскую культуру.

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с целью помочь мирным жителям Донбасса. Добровольческие движения играют важную роль в проведении СВО. В Минобороны РФ сообщали, что добровольцы штурмовых отрядов освободили населенный пункт Благодатное в ДНР.