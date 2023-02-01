У военнослужащих из ХМАО в зоне СВО появился боевой символ. Видео

02 февраля 2023 в 13:35 Размер текста - 17 +

Топор — символ югорского подразделения Фото: читатель URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине У военнослужащих ХМАО в зоне проведения специальной военной операции появился боевой символ — топор. Он был прислан умельцем из Югры. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали сами бойцы югорских подразделений. «Отец, выражаем тебе благодарность за этот топор, что ты сделал для нас. Он будет символом нашего подразделения. Мы будем воевать достойно, и победа будет за нами», — сказал боец югорского подразделения в благодарность мастеру.



Топор передали военнослужащим депутаты югорской думы, приехавшие в сектор СВО. Он сделан пенсионером из Ханты-Мансийска в качестве своего вклада в победу России в СВО. Ранее URA.RU сообщало, что депутаты думы ХМАО и думы Ханты-Мансийска отправились в зону СВО, чтобы передать несколько УАЗов для мобилизованных из округа. Кроме того, они привезли военнослужащим теплую одежду, перевязочный материал и продукты.

У военнослужащих ХМАО в зоне проведения специальной военной операции появился боевой символ — топор. Он был прислан умельцем из Югры. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали сами бойцы югорских подразделений. «Отец, выражаем тебе благодарность за этот топор, что ты сделал для нас. Он будет символом нашего подразделения. Мы будем воевать достойно, и победа будет за нами», — сказал боец югорского подразделения в благодарность мастеру. Топор передали военнослужащим депутаты югорской думы, приехавшие в сектор СВО. Он сделан пенсионером из Ханты-Мансийска в качестве своего вклада в победу России в СВО. Ранее URA.RU сообщало, что депутаты думы ХМАО и думы Ханты-Мансийска отправились в зону СВО, чтобы передать несколько УАЗов для мобилизованных из округа. Кроме того, они привезли военнослужащим теплую одежду, перевязочный материал и продукты.