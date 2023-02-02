Экс-директор секретного завода Екатеринбурга вступил в борьбу за пост министра

На пост министра промышленности Свердловской области претендует Андрей Мисюра

02 февраля 2023 в 18:30 Размер текста - 17 +

Андрея Мисюру называют следующим министром промышленности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Андрей Мисюра должен стать одним из новых героев свердловской власти. Сразу несколько источников URA.RU утверждают, что 41-летний экс-директор «НПО автоматики» вернулся в зону государственного управления совсем не для того, чтобы возглавить токсичную «Корпорацию развития Среднего Урала» (КРСУ). Ему приписывают желание вновь стать министром промышленности Свердловской области. Источники URA.RU утверждают, что Мисюру очень ценит лично губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Когда в 2014 году министр промышленности Владислав Пинаев из-за конфликта с губернатором резко уволился и уехал в Нижний Тагил, именно 33-летний первый замгендиректора «НПО автоматики» Мисюра был представлен губернатору бизнес-сообществом региона как представитель отрасли для работы министром. За неполные два года Мисюре удалось выстроить правильную коммуникацию с Куйвашевым. Когда из-за интриг вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина в срочную отставку уходил легендарный директор «НПО автоматики» Леонид Шалимов, губернатор по сути делегировал своего министра на позицию гендиректора НПО, чтобы важное предприятие не ушло под командование какому-нибудь варягу. С 2018 года регулярно обсуждалась тема передачи Мисюре управления свердловским отделением «Единой России». Этот проект нравился Куйвашеву, знает источник URA.RU, но каждый раз главе партячейки Виктору Шептию удавалось отбить атаки оппонентов. Сейчас утверждают, что переход Мисюры в «Корпорацию развития Среднего Урала» был операцией спасения со стороны областных властей. Якобы работой НПО недоволен новый глава «Роскосмоса» Юрий Борисов. КРСУ — не работа мечты. Бывший руководитель управлявшейся корпорацией «Титановой долины» Артемий Кызласов приговорен к 10 годам колонии за вымогательство взятки. В целом «золотое время» этих структур давно в прошлом. Источник агентства говорит, что Мисюра хочет вернуться на пост министра промышленности, который с момента его отставки в 2016-м возглавляет Сергей Пересторонин, чья биография страшно далеко от промышленности. Осенью Пересторонину исполнится 62 года. Он не вызывает антипатии у Куйвашева, но и представителем ближнего круга не является. Минпром выступает координатором по организации восстановления Макеевки и других территорий в новых регионах России. Источники агентства говорят, что губернатор в большей степени ждет от Минпрома прорыва в импортозамещении, но никак не получает желаемого. Есть данные, что Андрей Мисюра готовил свой проект работы министерства, реализация которого даст Куйвашеву желаемое (и может быть, станет аргументом, почему ему можно доверить Минпром РФ). Источник в окружении Мисюры настаивает, что увольнение из НПО не связано с Юрием Борисовым, и экс-директор хочет развивать КРСУ, «куда его позвал губернатор». Пересторонин в разговоре с URA.RU скептически отнесся к информации о своем уходе. И дал понять, что за него говорит имеющийся на посту министра опыт. «Сейчас главное выполнять задачи в рамках гособоронзаказа. Там некогда знакомиться и обучаться, там надо работать, — подчеркнул Пересторонин. — А Мисюре [губернатором] обозначено направление, там не на один год работы». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Андрей Мисюра должен стать одним из новых героев свердловской власти. Сразу несколько источников URA.RU утверждают, что 41-летний экс-директор «НПО автоматики» вернулся в зону государственного управления совсем не для того, чтобы возглавить токсичную «Корпорацию развития Среднего Урала» (КРСУ). Ему приписывают желание вновь стать министром промышленности Свердловской области. Источники URA.RU утверждают, что Мисюру очень ценит лично губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Когда в 2014 году министр промышленности Владислав Пинаев из-за конфликта с губернатором резко уволился и уехал в Нижний Тагил, именно 33-летний первый замгендиректора «НПО автоматики» Мисюра был представлен губернатору бизнес-сообществом региона как представитель отрасли для работы министром. За неполные два года Мисюре удалось выстроить правильную коммуникацию с Куйвашевым. Когда из-за интриг вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина в срочную отставку уходил легендарный директор «НПО автоматики» Леонид Шалимов, губернатор по сути делегировал своего министра на позицию гендиректора НПО, чтобы важное предприятие не ушло под командование какому-нибудь варягу. С 2018 года регулярно обсуждалась тема передачи Мисюре управления свердловским отделением «Единой России». Этот проект нравился Куйвашеву, знает источник URA.RU, но каждый раз главе партячейки Виктору Шептию удавалось отбить атаки оппонентов. Сейчас утверждают, что переход Мисюры в «Корпорацию развития Среднего Урала» был операцией спасения со стороны областных властей. Якобы работой НПО недоволен новый глава «Роскосмоса» Юрий Борисов. КРСУ — не работа мечты. Бывший руководитель управлявшейся корпорацией «Титановой долины» Артемий Кызласов приговорен к 10 годам колонии за вымогательство взятки. В целом «золотое время» этих структур давно в прошлом. Источник агентства говорит, что Мисюра хочет вернуться на пост министра промышленности, который с момента его отставки в 2016-м возглавляет Сергей Пересторонин, чья биография страшно далеко от промышленности. Осенью Пересторонину исполнится 62 года. Он не вызывает антипатии у Куйвашева, но и представителем ближнего круга не является. Минпром выступает координатором по организации восстановления Макеевки и других территорий в новых регионах России. Источники агентства говорят, что губернатор в большей степени ждет от Минпрома прорыва в импортозамещении, но никак не получает желаемого. Есть данные, что Андрей Мисюра готовил свой проект работы министерства, реализация которого даст Куйвашеву желаемое (и может быть, станет аргументом, почему ему можно доверить Минпром РФ). Источник в окружении Мисюры настаивает, что увольнение из НПО не связано с Юрием Борисовым, и экс-директор хочет развивать КРСУ, «куда его позвал губернатор». Пересторонин в разговоре с URA.RU скептически отнесся к информации о своем уходе. И дал понять, что за него говорит имеющийся на посту министра опыт. «Сейчас главное выполнять задачи в рамках гособоронзаказа. Там некогда знакомиться и обучаться, там надо работать, — подчеркнул Пересторонин. — А Мисюре [губернатором] обозначено направление, там не на один год работы».