Сбежавший из пермской колонии заключенный возместит расходы за его поимку

03 февраля 2023 в 13:28 Размер текста - 17 +

Заключенному придется возместить расходы колонии за свой побег Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Кунгурском городском округе (Пермский край) устроившему побег заключенному придется возместить расходы, которые понесла исправительная колония за его поимку. Об этом сообщается на сайте Кунгурского суда. «В суд с иском обратилась исправительная колония с требованиями о взыскании ущерба, причиненного в результате розыска осужденного. В обоснование исковых требований указано, что осужденный летом 2022 года, находясь на участке колонии-поселения, совершил побег из исправительного учреждения. В связи с этим с 16.08.2022 по 07.10.2022 были организованы мероприятия по его розыску с привлечением личного состава», — говорится на сайте суда. На суде представители ИК пояснили, что сотрудники исправучреждения, проводившие розыск сбежавшего, укомплектовывались индивидуальными рационами питания на сумму 5 тысяч рублей. Общая сумма расходов, понесенная колонией, составила 54 тысячи рублей. Суд принял решение удовлетворить исковые требования. С ответчика взыскана заявленная истцом сумма. Решение суда пока не вступило в законную силу. В начале июля 2022 года из колонии в Соликамске сбежал опасный преступник, приговоренный к 20 годам колонии. В течение нескольких часов он был задержан сотрудниками ГУФСИН по Пермскому краю.

В Кунгурском городском округе (Пермский край) устроившему побег заключенному придется возместить расходы, которые понесла исправительная колония за его поимку. Об этом сообщается на сайте Кунгурского суда. «В суд с иском обратилась исправительная колония с требованиями о взыскании ущерба, причиненного в результате розыска осужденного. В обоснование исковых требований указано, что осужденный летом 2022 года, находясь на участке колонии-поселения, совершил побег из исправительного учреждения. В связи с этим с 16.08.2022 по 07.10.2022 были организованы мероприятия по его розыску с привлечением личного состава», — говорится на сайте суда. На суде представители ИК пояснили, что сотрудники исправучреждения, проводившие розыск сбежавшего, укомплектовывались индивидуальными рационами питания на сумму 5 тысяч рублей. Общая сумма расходов, понесенная колонией, составила 54 тысячи рублей. Суд принял решение удовлетворить исковые требования. С ответчика взыскана заявленная истцом сумма. Решение суда пока не вступило в законную силу. В начале июля 2022 года из колонии в Соликамске сбежал опасный преступник, приговоренный к 20 годам колонии. В течение нескольких часов он был задержан сотрудниками ГУФСИН по Пермскому краю.