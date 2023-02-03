03 февраля 2023

Франция намерена помочь Украине системами ПВО

Минобороны Франции: систему ПВО Samp/T отправят Украине весной
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Вооруженные силы Украины. stock, с-300, пво, ВСУ, stock
Системы ПВО намерены отправить Украине уже весной Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Франция с Италией намерены направить в помощь Украине систему ПВО Samp/T — Mamba. Это первая противоракетная система большой дальности, которую совместно разработали две европейские страны.

«В ходе разговора министры завершили технические обсуждения Франции и Италии по поставке на Украину системы противовоздушной обороны Samp/T — Mamba весной 2023 года. Это первая европейская противоракетная система большой дальности франко-итальянской разработки», — говорится в сообщении РИА Новости.

В издании добавили, что это решение было озвучено после телефонного разговора между министрами обороны двух стран. В минобороны Франции отметили, что данный вид вооружения позволит Украине противостоять нападениям российских ракет, беспилотников и самолетов.

Ранее стало известно, что США в рамках нового пакета помощи намерены отправить Украине снаряды GLSDB, имеющие полетную дальность до 150 км. Об этом заявил пресс-секретарь Минобороны ША Патрик Райдер, пишет RT.

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Франция с Италией намерены направить в помощь Украине систему ПВО Samp/T — Mamba. Это первая противоракетная система большой дальности, которую совместно разработали две европейские страны. «В ходе разговора министры завершили технические обсуждения Франции и Италии по поставке на Украину системы противовоздушной обороны Samp/T — Mamba весной 2023 года. Это первая европейская противоракетная система большой дальности франко-итальянской разработки», — говорится в сообщении РИА Новости. В издании добавили, что это решение было озвучено после телефонного разговора между министрами обороны двух стран. В минобороны Франции отметили, что данный вид вооружения позволит Украине противостоять нападениям российских ракет, беспилотников и самолетов. Ранее стало известно, что США в рамках нового пакета помощи намерены отправить Украине снаряды GLSDB, имеющие полетную дальность до 150 км. Об этом заявил пресс-секретарь Минобороны ША Патрик Райдер, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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