Франция намерена помочь Украине системами ПВО

Франция с Италией намерены направить в помощь Украине систему ПВО Samp/T — Mamba. Это первая противоракетная система большой дальности, которую совместно разработали две европейские страны.
«В ходе разговора министры завершили технические обсуждения Франции и Италии по поставке на Украину системы противовоздушной обороны Samp/T — Mamba весной 2023 года. Это первая европейская противоракетная система большой дальности франко-итальянской разработки», — говорится в сообщении РИА Новости.
В издании добавили, что это решение было озвучено после телефонного разговора между министрами обороны двух стран. В минобороны Франции отметили, что данный вид вооружения позволит Украине противостоять нападениям российских ракет, беспилотников и самолетов.
Ранее стало известно, что США в рамках нового пакета помощи намерены отправить Украине снаряды GLSDB, имеющие полетную дальность до 150 км. Об этом заявил пресс-секретарь Минобороны ША Патрик Райдер, пишет RT.
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