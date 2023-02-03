Франция намерена помочь Украине системами ПВО Минобороны Франции: систему ПВО Samp/T отправят Украине весной 04 февраля 2023 в 00:32 Размер текста - 17 + Системы ПВО намерены отправить Украине уже весной Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Франция с Италией намерены направить в помощь Украине систему ПВО Samp/T — Mamba. Это первая противоракетная система большой дальности, которую совместно разработали две европейские страны. «В ходе разговора министры завершили технические обсуждения Франции и Италии по поставке на Украину системы противовоздушной обороны Samp/T — Mamba весной 2023 года. Это первая европейская противоракетная система большой дальности франко-итальянской разработки», — говорится в сообщении РИА Новости. В издании добавили, что это решение было озвучено после телефонного разговора между министрами обороны двух стран. В минобороны Франции отметили, что данный вид вооружения позволит Украине противостоять нападениям российских ракет, беспилотников и самолетов. Ранее стало известно, что США в рамках нового пакета помощи намерены отправить Украине снаряды GLSDB, имеющие полетную дальность до 150 км. Об этом заявил пресс-секретарь Минобороны ША Патрик Райдер, пишет RT. Франция с Италией намерены направить в помощь Украине систему ПВО Samp/T — Mamba. Это первая противоракетная система большой дальности, которую совместно разработали две европейские страны. «В ходе разговора министры завершили технические обсуждения Франции и Италии по поставке на Украину системы противовоздушной обороны Samp/T — Mamba весной 2023 года. Это первая европейская противоракетная система большой дальности франко-итальянской разработки», — говорится в сообщении РИА Новости. В издании добавили, что это решение было озвучено после телефонного разговора между министрами обороны двух стран. В минобороны Франции отметили, что данный вид вооружения позволит Украине противостоять нападениям российских ракет, беспилотников и самолетов. Ранее стало известно, что США в рамках нового пакета помощи намерены отправить Украине снаряды GLSDB, имеющие полетную дальность до 150 км. Об этом заявил пресс-секретарь Минобороны ША Патрик Райдер, пишет RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям