Жительница Копейска скрыла причастность зятя к экстремизму

Суд назначил виновной штраф в размере 60 тысяч рублей Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Копейске Челябинской области местная жительница не сообщила в правоохранительные органы о зяте, который причастен к экстремистской деятельности. Суд признал женщину виновной и назначил штраф. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

«Вступил в силу приговор Центрального районного суда Челябинска по ст. 205.6 УК России („Несообщение о преступлении“) в отношении жительницы Копейска, не сообщившей в правоохранительные органы известные ей сведения о совершении родственником преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК России („Участие в деятельности террористической организации“). Суд назначил виновной судебный штраф в сумме 60 тыс. рублей», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Осужденная скрыла факт причастности к незаконной деятельности зятя. В 2020 году органы установили, что мужчина является приверженцем террористической идеологии. Он вовлек в радикальный ислам дочь виновной и выехал вместе с ней в Сирию, где вступил в международную террористическую организацию «Исламское государство»*, запрещенную на территории Российской Федерации Верховным Судом в декабре 2014 года.

В ведомстве отметили, что в 2022 году осуждены 35 лиц за преступления террористической и экстремистской направленностям. Кроме того, ликвидировано 20 каналов ресурсной поддержки терроризма.