06 февраля 2023

В Сургуте выставили на продажу элитный особняк с бильярдом и спортзалом за 49 млн. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Чемпионат мира по русскому бильярду. Ханты-Мансийск, бильярд, шар, кий
На участке есть собственная бильярдная комната Фото:

В Сургуте (ХМАО) выставили на продажу элитный четырехэтажный таунхаус за 49 миллионов рублей возле парка. Дом укомплектован мебелью, есть комната с бильярдом и даже собственный спортзал. Объявление опубликовано на сайте «Дом Клик».

«Есть отдельно стоящий домик с большим бильярдный столом. На втором этаже этого дома обустроен спортивный зал, спутниковое ТВ, проводной интернет, ливневая система, дорожки, тротуарная плитка на бетонном фундаменте. В доме 6 комнат, укомплектованы мебелью. Расположен в живописнейшем месте Сургута, возле парка и природы», — говорится в объявлении.

Дизайн дома выполнен в современном стиле сочетающий дерево и камень. Его общая площадь составляет более 488 квадратных метров, а в одной из комнат обустроен большой кабинет. «Четвертый этаж гостевой: две комнаты, душевая с санузлом. На цокольном этаже, расположены две комнаты со шкафами для вещей, можно их использовать под хранение заготовок», — сказано в публикации.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО выставили на продажу деревянную дачу за 3,6 миллиарда рублей. Объект находится в одном из кооперативов Сургута.

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В Сургуте (ХМАО) выставили на продажу элитный четырехэтажный таунхаус за 49 миллионов рублей возле парка. Дом укомплектован мебелью, есть комната с бильярдом и даже собственный спортзал. Объявление опубликовано на сайте «Дом Клик». «Есть отдельно стоящий домик с большим бильярдный столом. На втором этаже этого дома обустроен спортивный зал, спутниковое ТВ, проводной интернет, ливневая система, дорожки, тротуарная плитка на бетонном фундаменте. В доме 6 комнат, укомплектованы мебелью. Расположен в живописнейшем месте Сургута, возле парка и природы», — говорится в объявлении. Дизайн дома выполнен в современном стиле сочетающий дерево и камень. Его общая площадь составляет более 488 квадратных метров, а в одной из комнат обустроен большой кабинет. «Четвертый этаж гостевой: две комнаты, душевая с санузлом. На цокольном этаже, расположены две комнаты со шкафами для вещей, можно их использовать под хранение заготовок», — сказано в публикации. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО выставили на продажу деревянную дачу за 3,6 миллиарда рублей. Объект находится в одном из кооперативов Сургута.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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