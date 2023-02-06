В Сургуте выставили на продажу элитный особняк с бильярдом и спортзалом за 49 млн. Фото

07 февраля 2023 в 13:38 Размер текста - 17 +

На участке есть собственная бильярдная комната Фото: Александр Елизаров © URA.RU В Сургуте (ХМАО) выставили на продажу элитный четырехэтажный таунхаус за 49 миллионов рублей возле парка. Дом укомплектован мебелью, есть комната с бильярдом и даже собственный спортзал. Объявление опубликовано на сайте «Дом Клик». «Есть отдельно стоящий домик с большим бильярдный столом. На втором этаже этого дома обустроен спортивный зал, спутниковое ТВ, проводной интернет, ливневая система, дорожки, тротуарная плитка на бетонном фундаменте. В доме 6 комнат, укомплектованы мебелью. Расположен в живописнейшем месте Сургута, возле парка и природы», — говорится в объявлении. Дизайн дома выполнен в современном стиле сочетающий дерево и камень. Его общая площадь составляет более 488 квадратных метров, а в одной из комнат обустроен большой кабинет. «Четвертый этаж гостевой: две комнаты, душевая с санузлом. На цокольном этаже, расположены две комнаты со шкафами для вещей, можно их использовать под хранение заготовок», — сказано в публикации. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО выставили на продажу деревянную дачу за 3,6 миллиарда рублей. Объект находится в одном из кооперативов Сургута.

В Сургуте (ХМАО) выставили на продажу элитный четырехэтажный таунхаус за 49 миллионов рублей возле парка. Дом укомплектован мебелью, есть комната с бильярдом и даже собственный спортзал. Объявление опубликовано на сайте «Дом Клик». «Есть отдельно стоящий домик с большим бильярдный столом. На втором этаже этого дома обустроен спортивный зал, спутниковое ТВ, проводной интернет, ливневая система, дорожки, тротуарная плитка на бетонном фундаменте. В доме 6 комнат, укомплектованы мебелью. Расположен в живописнейшем месте Сургута, возле парка и природы», — говорится в объявлении. Дизайн дома выполнен в современном стиле сочетающий дерево и камень. Его общая площадь составляет более 488 квадратных метров, а в одной из комнат обустроен большой кабинет. «Четвертый этаж гостевой: две комнаты, душевая с санузлом. На цокольном этаже, расположены две комнаты со шкафами для вещей, можно их использовать под хранение заготовок», — сказано в публикации. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО выставили на продажу деревянную дачу за 3,6 миллиарда рублей. Объект находится в одном из кооперативов Сургута.