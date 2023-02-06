06 февраля 2023

Челябинский боец поблагодарил школьника, поднявшись на Большой Иремель

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Работа чеченского добровольческого батальона Ахмат в Мариуполе. Украина, чеченцы, бой, боец, боевые действия, воин, армия, военные, донбасс, нашивка, война, шеврон, ахмат, солдат, z войска, литера z, сво, кадыровцы
Участник спецоперации держал письмо при себе больше полугода Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Челябинский участник спецоперации поблагодарил школьника из села Кунашак, написавшего ему в мае письмо с поддержкой в зону СВО. Поздравление прозвучало с высоты 1586 метров — с горы Большой Иремель, куда боец поднялся вместе со своей спутницей. Информация об этом размещена в соцсетях.

«Арсен Ахмадуллин, я получил твое письмо в мае 2022 года, твои слова согревали мне душу. Большое спасибо тебе за теплые слова, за поддержку! Мы с Викторией сейчас находимся на высокой горе Большой Иремель на Южном Урале и передаем тебе большой привет. Всего тебе хорошего!» — приводит слова бойца один из самых популярных пабликов района «Тюльпан.ку. Новости. Кунашакский район. Кунашак» в соцсети «ВКонтакте».

«Я очень удивился этому, это был даже шок. Письмо очень поддерживало солдата в трудную минуту, а хранил он его в нагрудном кармане. Солдатам тяжело сейчас там, а простое письмо школьника, оказывается, может морально помочь им. Я тронут, что он нашел меня и рассказал об этом», — рассказал Арсен паблику «Тюльпан.ку».

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Челябинский участник спецоперации поблагодарил школьника из села Кунашак, написавшего ему в мае письмо с поддержкой в зону СВО. Поздравление прозвучало с высоты 1586 метров — с горы Большой Иремель, куда боец поднялся вместе со своей спутницей. Информация об этом размещена в соцсетях. «Арсен Ахмадуллин, я получил твое письмо в мае 2022 года, твои слова согревали мне душу. Большое спасибо тебе за теплые слова, за поддержку! Мы с Викторией сейчас находимся на высокой горе Большой Иремель на Южном Урале и передаем тебе большой привет. Всего тебе хорошего!» — приводит слова бойца один из самых популярных пабликов района «Тюльпан.ку. Новости. Кунашакский район. Кунашак» в соцсети «ВКонтакте». «Я очень удивился этому, это был даже шок. Письмо очень поддерживало солдата в трудную минуту, а хранил он его в нагрудном кармане. Солдатам тяжело сейчас там, а простое письмо школьника, оказывается, может морально помочь им. Я тронут, что он нашел меня и рассказал об этом», — рассказал Арсен паблику «Тюльпан.ку».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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