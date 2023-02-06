Челябинский боец поблагодарил школьника, поднявшись на Большой Иремель

07 февраля 2023 в 23:02 Размер текста - 17 +

Участник спецоперации держал письмо при себе больше полугода Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Челябинский участник спецоперации поблагодарил школьника из села Кунашак, написавшего ему в мае письмо с поддержкой в зону СВО. Поздравление прозвучало с высоты 1586 метров — с горы Большой Иремель, куда боец поднялся вместе со своей спутницей. Информация об этом размещена в соцсетях. «Арсен Ахмадуллин, я получил твое письмо в мае 2022 года, твои слова согревали мне душу. Большое спасибо тебе за теплые слова, за поддержку! Мы с Викторией сейчас находимся на высокой горе Большой Иремель на Южном Урале и передаем тебе большой привет. Всего тебе хорошего!» — приводит слова бойца один из самых популярных пабликов района «Тюльпан.ку. Новости. Кунашакский район. Кунашак» в соцсети «ВКонтакте». «Я очень удивился этому, это был даже шок. Письмо очень поддерживало солдата в трудную минуту, а хранил он его в нагрудном кармане. Солдатам тяжело сейчас там, а простое письмо школьника, оказывается, может морально помочь им. Я тронут, что он нашел меня и рассказал об этом», — рассказал Арсен паблику «Тюльпан.ку».

Челябинский участник спецоперации поблагодарил школьника из села Кунашак, написавшего ему в мае письмо с поддержкой в зону СВО. Поздравление прозвучало с высоты 1586 метров — с горы Большой Иремель, куда боец поднялся вместе со своей спутницей. Информация об этом размещена в соцсетях. «Арсен Ахмадуллин, я получил твое письмо в мае 2022 года, твои слова согревали мне душу. Большое спасибо тебе за теплые слова, за поддержку! Мы с Викторией сейчас находимся на высокой горе Большой Иремель на Южном Урале и передаем тебе большой привет. Всего тебе хорошего!» — приводит слова бойца один из самых популярных пабликов района «Тюльпан.ку. Новости. Кунашакский район. Кунашак» в соцсети «ВКонтакте». «Я очень удивился этому, это был даже шок. Письмо очень поддерживало солдата в трудную минуту, а хранил он его в нагрудном кармане. Солдатам тяжело сейчас там, а простое письмо школьника, оказывается, может морально помочь им. Я тронут, что он нашел меня и рассказал об этом», — рассказал Арсен паблику «Тюльпан.ку».