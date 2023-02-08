В Челябинске пропал 11-летний мальчик. Фото

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Репетиция торжественного построения войск Челябинского гарнизона. Челябинск, досмотр, армия, военные, служебная собака, овчарка, минирование, поиск
К поиску ребенка подключилась полиция Фото:

В Челябинске пропал 11-летний мальчик с родинкой над верхней губой. Об этом сообщил поисковый отряд «Легион-СПАС» в соцсети.

«В Челябинске пропал Галушка Александр Александрович 2011 года рождения (11 лет). 8 февраля ушел из здания по адресу: улица Клайна, дом 3. До сих пор его местонахождение неизвестно. Особые приметы: над верхней губой слева есть родинка», — сообщается в паблике «„Легион-СПАС“ — Поиск пропавших людей (74 рег)» в соцсети «ВКонтакте».

В ориентировке указывают следующие приметы: рост 140 сантиметров, худощавого телосложения, голубой цвет глаз, волосы русые короткие и кудрявые. Ребенок был одет в темно-синюю куртку до колена с капюшоном без меха, черные болоневые штаны, синюю шапку с помпоном, серые ботинки на липучке, на подошве которых есть зеленая окантовка. Волонтеры просят сообщать информацию о местонахождении ребенка по телефонам отряда или в полицию.

Из особых примет мальчика поисковый отряд указывает на родинку слева над верхней губой
Фото:

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В Челябинске пропал 11-летний мальчик с родинкой над верхней губой. Об этом сообщил поисковый отряд «Легион-СПАС» в соцсети. «В Челябинске пропал Галушка Александр Александрович 2011 года рождения (11 лет). 8 февраля ушел из здания по адресу: улица Клайна, дом 3. До сих пор его местонахождение неизвестно. Особые приметы: над верхней губой слева есть родинка», — сообщается в паблике «„Легион-СПАС“ — Поиск пропавших людей (74 рег)» в соцсети «ВКонтакте». В ориентировке указывают следующие приметы: рост 140 сантиметров, худощавого телосложения, голубой цвет глаз, волосы русые короткие и кудрявые. Ребенок был одет в темно-синюю куртку до колена с капюшоном без меха, черные болоневые штаны, синюю шапку с помпоном, серые ботинки на липучке, на подошве которых есть зеленая окантовка. Волонтеры просят сообщать информацию о местонахождении ребенка по телефонам отряда или в полицию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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