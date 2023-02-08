К поиску ребенка подключилась полиция Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске пропал 11-летний мальчик с родинкой над верхней губой. Об этом сообщил поисковый отряд «Легион-СПАС» в соцсети.

«В Челябинске пропал Галушка Александр Александрович 2011 года рождения (11 лет). 8 февраля ушел из здания по адресу: улица Клайна, дом 3. До сих пор его местонахождение неизвестно. Особые приметы: над верхней губой слева есть родинка», — сообщается в паблике «„Легион-СПАС“ — Поиск пропавших людей (74 рег)» в соцсети «ВКонтакте».

В ориентировке указывают следующие приметы: рост 140 сантиметров, худощавого телосложения, голубой цвет глаз, волосы русые короткие и кудрявые. Ребенок был одет в темно-синюю куртку до колена с капюшоном без меха, черные болоневые штаны, синюю шапку с помпоном, серые ботинки на липучке, на подошве которых есть зеленая окантовка. Волонтеры просят сообщать информацию о местонахождении ребенка по телефонам отряда или в полицию.