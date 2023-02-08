Челябинский депутат Госдумы сделала заявление после массовой драки в челябинской школе

Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова заявила, что охрану школ необходимо поручить Росгвардии. Об этом она сообщила в соцсетях.
«Это как раз то, о чем я неоднократно говорила и продолжаю настаивать на передаче охраны школ Росгвардии! Наших детей должны охранять профессионалы, а не люди, которые не знают что делать в экстренных ситуациях», — написала Лантратова в своем telegram-канале.
Ранее стало известно, что Лантратовой отказали в ее просьбе передать охрану школ и детсадов сотрудникам Росгвардии для обеспечения стопроцентной безопасности. На данный законопроект ей ответили, что это повлечет дополнительные траты бюджетных средств.
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