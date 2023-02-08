Челябинский депутат Госдумы сделала заявление после массовой драки в челябинской школе

08 февраля 2023 в 22:49 Размер текста - 17 +

По мнению парламентария, охранять школы должны профессионалы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова заявила, что охрану школ необходимо поручить Росгвардии. Об этом она сообщила в соцсетях. «Это как раз то, о чем я неоднократно говорила и продолжаю настаивать на передаче охраны школ Росгвардии! Наших детей должны охранять профессионалы, а не люди, которые не знают что делать в экстренных ситуациях», — написала Лантратова в своем telegram-канале. Ранее стало известно, что Лантратовой отказали в ее просьбе передать охрану школ и детсадов сотрудникам Росгвардии для обеспечения стопроцентной безопасности. На данный законопроект ей ответили, что это повлечет дополнительные траты бюджетных средств.

Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова заявила, что охрану школ необходимо поручить Росгвардии. Об этом она сообщила в соцсетях. «Это как раз то, о чем я неоднократно говорила и продолжаю настаивать на передаче охраны школ Росгвардии! Наших детей должны охранять профессионалы, а не люди, которые не знают что делать в экстренных ситуациях», — написала Лантратова в своем telegram-канале. Ранее стало известно, что Лантратовой отказали в ее просьбе передать охрану школ и детсадов сотрудникам Росгвардии для обеспечения стопроцентной безопасности. На данный законопроект ей ответили, что это повлечет дополнительные траты бюджетных средств.