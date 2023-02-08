Челябинский депутат Госдумы сделала заявление после массовой драки в челябинской школе

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Происшествие в школе, Образовательный центр №5. Челябинск, образовательный центр№5
По мнению парламентария, охранять школы должны профессионалы Фото:

Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова заявила, что охрану школ необходимо поручить Росгвардии. Об этом она сообщила в соцсетях.

«Это как раз то, о чем я неоднократно говорила и продолжаю настаивать на передаче охраны школ Росгвардии! Наших детей должны охранять профессионалы, а не люди, которые не знают что делать в экстренных ситуациях», — написала Лантратова в своем telegram-канале.

Ранее стало известно, что Лантратовой отказали в ее просьбе передать охрану школ и детсадов сотрудникам Росгвардии для обеспечения стопроцентной безопасности. На данный законопроект ей ответили, что это повлечет дополнительные траты бюджетных средств.

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Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова заявила, что охрану школ необходимо поручить Росгвардии. Об этом она сообщила в соцсетях. «Это как раз то, о чем я неоднократно говорила и продолжаю настаивать на передаче охраны школ Росгвардии! Наших детей должны охранять профессионалы, а не люди, которые не знают что делать в экстренных ситуациях», — написала Лантратова в своем telegram-канале. Ранее стало известно, что Лантратовой отказали в ее просьбе передать охрану школ и детсадов сотрудникам Росгвардии для обеспечения стопроцентной безопасности. На данный законопроект ей ответили, что это повлечет дополнительные траты бюджетных средств.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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