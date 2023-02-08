Госсекретарь США выразил уверенность в скором принятии Финляндии и Швеции в НАТО

09 февраля 2023 в 01:42 Размер текста - 17 +

Энтони Блинкен: США уверены, что Финляндия и Швеция вскоре вступят в НАТО Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО В США уверены, что в скором времени Финляндия и Швеция вступят в состав Североатлантического альянса. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон добьется этого к саммиту альянса в столице Литвы в июле. «Финляндия и Швеция готовы вступить в НАТО, по нашему мнению. И альянс должен приветствовать их как можно скорее… Мы уверены, что НАТО примет обе страны, и это произойдет скоро», — заявил Блинкен на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. «Они являются сильными демократиями, приверженными ценностям альянса и укрепляющими его, и мы продолжим добиваться завершения данного процесса по мере нашего движения к саммиту в Вильнюсе в июле», — дополнил глава американской дипломатии. Власти Финляндии и Швеции в мае 2022 года одновременно подали заявки на вхождение в альянс. В январе министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что власти Финляндии хотят дождаться одобрения заявки Швеции на вступление в НАТО, а уже затем вступить в альянс самим. Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем в начале этого года отмечал, что Швеция приостановила процесс вступления в НАТО из-за негативной реакции Турции на сожжение священной книги Корана рядом с посольством Турции в Стокгольме.

В США уверены, что в скором времени Финляндия и Швеция вступят в состав Североатлантического альянса. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон добьется этого к саммиту альянса в столице Литвы в июле. «Финляндия и Швеция готовы вступить в НАТО, по нашему мнению. И альянс должен приветствовать их как можно скорее… Мы уверены, что НАТО примет обе страны, и это произойдет скоро», — заявил Блинкен на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. «Они являются сильными демократиями, приверженными ценностям альянса и укрепляющими его, и мы продолжим добиваться завершения данного процесса по мере нашего движения к саммиту в Вильнюсе в июле», — дополнил глава американской дипломатии. Власти Финляндии и Швеции в мае 2022 года одновременно подали заявки на вхождение в альянс. В январе министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что власти Финляндии хотят дождаться одобрения заявки Швеции на вступление в НАТО, а уже затем вступить в альянс самим. Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем в начале этого года отмечал, что Швеция приостановила процесс вступления в НАТО из-за негативной реакции Турции на сожжение священной книги Корана рядом с посольством Турции в Стокгольме.