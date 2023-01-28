Швеция временно не будет вступать в НАТО из-за религиозного скандала

28 января 2023 в 21:15 Размер текста - 17 +

Реджеп Тайип Эрдоган запретил Швеции вступать в НАТО из-за сожжения Корана Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО Швеция приостановила процесс вступления Швеции в НАТО. Это произошло из-за негативной реакции Турции на сожжение священной книги Корана рядом с посольством Турции в Стокгольме. Об этом заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем. «События последних нескольких недель временно приостановили процесс, но, конечно, по-прежнему актуально, что без выполненного меморандума мы не исполним свою часть работы, и поэтому правительство сейчас также вкладывает энергию и время для того, чтобы мы продвинулись в этом процессе», — рассказал он в интервью газете Expressen . Билльстрем надеется, что Швеция сможет вступить в НАТО летом после саммита в Вильнюсе. В январе лидер правоэкстремистской партии «Жесткий курс» Расмус Палудан сжег Коран перед турецким посольством в Стокгольме. В этот момент в Швецию с дипломатической миссией приехали турецкие послы. После этого лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеции не стоит стать поддержки от Анкары по вопросу вступления в НАТО. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Президент отмечал, что одной из целей СВО являлось прекращение расширения НАТО на восток. Однако после 24 февраля влияние альянса на границах с Россией увеличилось. Кроме поставок оружия странами НАТО, Швеция и Финляндия подали свои заявки на вступление в альянс. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Швеция приостановила процесс вступления Швеции в НАТО. Это произошло из-за негативной реакции Турции на сожжение священной книги Корана рядом с посольством Турции в Стокгольме. Об этом заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем. «События последних нескольких недель временно приостановили процесс, но, конечно, по-прежнему актуально, что без выполненного меморандума мы не исполним свою часть работы, и поэтому правительство сейчас также вкладывает энергию и время для того, чтобы мы продвинулись в этом процессе», — рассказал он в интервью газете Expressen. Билльстрем надеется, что Швеция сможет вступить в НАТО летом после саммита в Вильнюсе. В январе лидер правоэкстремистской партии «Жесткий курс» Расмус Палудан сжег Коран перед турецким посольством в Стокгольме. В этот момент в Швецию с дипломатической миссией приехали турецкие послы. После этого лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеции не стоит стать поддержки от Анкары по вопросу вступления в НАТО. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Президент отмечал, что одной из целей СВО являлось прекращение расширения НАТО на восток. Однако после 24 февраля влияние альянса на границах с Россией увеличилось. Кроме поставок оружия странами НАТО, Швеция и Финляндия подали свои заявки на вступление в альянс.