09 февраля 2023

В Екатеринбург привезли опасный мед из Таджикистана

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Челябинской области, мед
Партия опасного меда была изъята и уничтожена Фото:

В аэропорту Кольцово у пассажиров, прибывших из Таджикистана в Екатеринбург 9 февраля, изъяли опасный мед, ввезенный без ветдокументов, маркировки и заводской упаковки. Об этом сообщили в региональном Россельхознадзоре.

«При проведении контроля ручной клади и багажа у пассажиров из Таджикистана выявлена партия потенциально опасного меда», — пишет пресс-служба ведомства на официальном сайте. В Россельхознадзоре добавили, что продукцию полностью уничтожили.

Нарушители привлечены к административной ответственности по статье 10.8 КоАП РФ (нарушение правил перевозки, хранения или реализации продуктов животноводства — прим. ред.). Материалы дела переданы в таможенные органы, резюмировали в Управлении Россельхознадзора по Свердловской области.

Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге на одной из баз специалисты обнаружили четыре тонны опасных апельсинов. Фрукты оказались заражены красной померанцевой щитовкой.

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В аэропорту Кольцово у пассажиров, прибывших из Таджикистана в Екатеринбург 9 февраля, изъяли опасный мед, ввезенный без ветдокументов, маркировки и заводской упаковки. Об этом сообщили в региональном Россельхознадзоре. «При проведении контроля ручной клади и багажа у пассажиров из Таджикистана выявлена партия потенциально опасного меда», — пишет пресс-служба ведомства на официальном сайте. В Россельхознадзоре добавили, что продукцию полностью уничтожили. Нарушители привлечены к административной ответственности по статье 10.8 КоАП РФ (нарушение правил перевозки, хранения или реализации продуктов животноводства — прим. ред.). Материалы дела переданы в таможенные органы, резюмировали в Управлении Россельхознадзора по Свердловской области. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге на одной из баз специалисты обнаружили четыре тонны опасных апельсинов. Фрукты оказались заражены красной померанцевой щитовкой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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