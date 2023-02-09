В Екатеринбург привезли опасный мед из Таджикистана

10 февраля 2023 в 02:29 Размер текста - 17 +

Партия опасного меда была изъята и уничтожена Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В аэропорту Кольцово у пассажиров, прибывших из Таджикистана в Екатеринбург 9 февраля, изъяли опасный мед, ввезенный без ветдокументов, маркировки и заводской упаковки. Об этом сообщили в региональном Россельхознадзоре. «При проведении контроля ручной клади и багажа у пассажиров из Таджикистана выявлена партия потенциально опасного меда», — пишет пресс-служба ведомства на официальном сайте. В Россельхознадзоре добавили, что продукцию полностью уничтожили. Нарушители привлечены к административной ответственности по статье 10.8 КоАП РФ (нарушение правил перевозки, хранения или реализации продуктов животноводства — прим. ред.). Материалы дела переданы в таможенные органы, резюмировали в Управлении Россельхознадзора по Свердловской области. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге на одной из баз специалисты обнаружили четыре тонны опасных апельсинов. Фрукты оказались заражены красной померанцевой щитовкой.

В аэропорту Кольцово у пассажиров, прибывших из Таджикистана в Екатеринбург 9 февраля, изъяли опасный мед, ввезенный без ветдокументов, маркировки и заводской упаковки. Об этом сообщили в региональном Россельхознадзоре. «При проведении контроля ручной клади и багажа у пассажиров из Таджикистана выявлена партия потенциально опасного меда», — пишет пресс-служба ведомства на официальном сайте. В Россельхознадзоре добавили, что продукцию полностью уничтожили. Нарушители привлечены к административной ответственности по статье 10.8 КоАП РФ (нарушение правил перевозки, хранения или реализации продуктов животноводства — прим. ред.). Материалы дела переданы в таможенные органы, резюмировали в Управлении Россельхознадзора по Свердловской области. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге на одной из баз специалисты обнаружили четыре тонны опасных апельсинов. Фрукты оказались заражены красной померанцевой щитовкой.