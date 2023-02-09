В Перми на концерте слушатели сами сыграли на клавесине. Видео

Зрители сами сели за клавиши (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

В Перми на концерте слушатели поднялись на сцену и сами сыграли на клавесине. Это произошло в частной филармонии «Триумф», где выступала солистка оркестра PratumIntegrum, одна из основательниц российской клавесинной школы Ольга Мартынова. Как пояснили в филармонии, зрители не отпустили музыканта после окончания концерта.

«После концерта слушатели не захотели расставаться с Ольгой Мартыновой и были вознаграждены. По ходу импровизированной лекции слушатели сами пробовали сыграть на клавесине», — говорится в telegram-канале филармонии «Триумф». Там же опубликовано видео.

Ольга Мартынова не только исполнитель, но и педагог — она преподает в школе имени Гнесиных и Московской консерватории. Ее ученицы стали лауреатами крупнейших клавесинных конкурсов в Москве, Брюгге и Лейпциге.