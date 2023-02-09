Челябинского губернатора возмутили низкие зарплаты медиков в Озерске

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе визита в Озерск высказал возмущение низкими зарплатами медиков. По сообщению пресс-службы главы региона, этот фактор Текслер назвал одной из основных причин проблем здравоохранения закрытого города.
«Жители считают, что здравоохранение — главная проблема в Озерске. Среди проблемных направлений, в первую очередь, нехватка кадров и вопросы заработных плат медицинских сотрудников», — подчеркнул Текслер.
В Озерском городском округе работает клиническая больница №71. Зарплаты работников учреждения, как сообщила пресс-служба губернатора, ниже, чем в среднем по региону. После разговора с Текслером исправлять ситуацию мэрия города будет совместно с руководством химкомбината «Маяк.
Кроме того, в Озерске создадут сосудистый центр, установят ангиограф и усилят направление по травматологии. В настоящее время тяжелых больных везут в Челябинск. Когда счет идет на минуты, это может быть критичным для жизни и здоровья пациентов, отметил глава региона. Комплекс мероприятий позволит лечить экстренных больных с травмами непосредственно в городе.
О важных для каждого челябинца событиях — в Telegram-канале «Челябинск, который смог». Подпишитесь, жмите на ссылку.