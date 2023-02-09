Челябинского губернатора возмутили низкие зарплаты медиков в Озерске

10 февраля 2023 в 12:32 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер поручил решить вопрос с повышением зарплат медикам Озерска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе визита в Озерск высказал возмущение низкими зарплатами медиков. По сообщению пресс-службы главы региона, этот фактор Текслер назвал одной из основных причин проблем здравоохранения закрытого города. «Жители считают, что здравоохранение — главная проблема в Озерске. Среди проблемных направлений, в первую очередь, нехватка кадров и вопросы заработных плат медицинских сотрудников», — подчеркнул Текслер. В Озерском городском округе работает клиническая больница №71. Зарплаты работников учреждения, как сообщила пресс-служба губернатора, ниже, чем в среднем по региону. После разговора с Текслером исправлять ситуацию мэрия города будет совместно с руководством химкомбината «Маяк. Кроме того, в Озерске создадут сосудистый центр, установят ангиограф и усилят направление по травматологии. В настоящее время тяжелых больных везут в Челябинск. Когда счет идет на минуты, это может быть критичным для жизни и здоровья пациентов, отметил глава региона. Комплекс мероприятий позволит лечить экстренных больных с травмами непосредственно в городе.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе визита в Озерск высказал возмущение низкими зарплатами медиков. По сообщению пресс-службы главы региона, этот фактор Текслер назвал одной из основных причин проблем здравоохранения закрытого города. «Жители считают, что здравоохранение — главная проблема в Озерске. Среди проблемных направлений, в первую очередь, нехватка кадров и вопросы заработных плат медицинских сотрудников», — подчеркнул Текслер. В Озерском городском округе работает клиническая больница №71. Зарплаты работников учреждения, как сообщила пресс-служба губернатора, ниже, чем в среднем по региону. После разговора с Текслером исправлять ситуацию мэрия города будет совместно с руководством химкомбината «Маяк. Кроме того, в Озерске создадут сосудистый центр, установят ангиограф и усилят направление по травматологии. В настоящее время тяжелых больных везут в Челябинск. Когда счет идет на минуты, это может быть критичным для жизни и здоровья пациентов, отметил глава региона. Комплекс мероприятий позволит лечить экстренных больных с травмами непосредственно в городе.