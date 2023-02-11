11 февраля 2023

«Аэрофлот» объяснил причину задержки рейса из Индии

Пресс-служба «Аэрофлота»: рейс SU233 Дели — Москва задерживается по техническим причинам
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, авиакомпания аэрофлот, авиакомпания aeroflot
Авиакомпания «Аэрофлот» принесла извинения пассажирам задержанного рейса в Индии за доставленные неудобства Фото:

Российские туристы застряли в аэропорту Нью-Дели в Индии из-за технических причин. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе авиакомпании «Аэрофлот».

«Вылет рейса SU233 Дели — Москва от 11.02.2023 задерживается по техническим причинам. Перелет пассажиров в Москву будет обеспечен на резервном воздушном судне. Пассажиры проинформированы о времени вылета рейса, которое запланировано на 0:00 по московскому времени», — заявили в пресс-службе авиакомпании.

Там отметили, что на время ожидания пассажирам предоставлено питание и напитки, всем желающим пассажирам обеспечено размещение в гостинице. Авиакомпания принесла извинения за доставленные неудобства.

Ранее стало известно, что более 300 российских туристов застряли в аэропорту Нью-Дели в Индии. Очевидцы рассказали, что им не выдавали воду, а после того, как пассажиры переночевали в отеле, с табло пропал номер рейса.

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Российские туристы застряли в аэропорту Нью-Дели в Индии из-за технических причин. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе авиакомпании «Аэрофлот». «Вылет рейса SU233 Дели — Москва от 11.02.2023 задерживается по техническим причинам. Перелет пассажиров в Москву будет обеспечен на резервном воздушном судне. Пассажиры проинформированы о времени вылета рейса, которое запланировано на 0:00 по московскому времени», — заявили в пресс-службе авиакомпании. Там отметили, что на время ожидания пассажирам предоставлено питание и напитки, всем желающим пассажирам обеспечено размещение в гостинице. Авиакомпания принесла извинения за доставленные неудобства. Ранее стало известно, что более 300 российских туристов застряли в аэропорту Нью-Дели в Индии. Очевидцы рассказали, что им не выдавали воду, а после того, как пассажиры переночевали в отеле, с табло пропал номер рейса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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