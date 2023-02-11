«Аэрофлот» объяснил причину задержки рейса из Индии

Российские туристы застряли в аэропорту Нью-Дели в Индии из-за технических причин. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе авиакомпании «Аэрофлот».
«Вылет рейса SU233 Дели — Москва от 11.02.2023 задерживается по техническим причинам. Перелет пассажиров в Москву будет обеспечен на резервном воздушном судне. Пассажиры проинформированы о времени вылета рейса, которое запланировано на 0:00 по московскому времени», — заявили в пресс-службе авиакомпании.
Там отметили, что на время ожидания пассажирам предоставлено питание и напитки, всем желающим пассажирам обеспечено размещение в гостинице. Авиакомпания принесла извинения за доставленные неудобства.
Ранее стало известно, что более 300 российских туристов застряли в аэропорту Нью-Дели в Индии. Очевидцы рассказали, что им не выдавали воду, а после того, как пассажиры переночевали в отеле, с табло пропал номер рейса.
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Российские туристы застряли в аэропорту Нью-Дели в Индии из-за технических причин. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе авиакомпании «Аэрофлот». «Вылет рейса SU233 Дели — Москва от 11.02.2023 задерживается по техническим причинам. Перелет пассажиров в Москву будет обеспечен на резервном воздушном судне. Пассажиры проинформированы о времени вылета рейса, которое запланировано на 0:00 по московскому времени», — заявили в пресс-службе авиакомпании. Там отметили, что на время ожидания пассажирам предоставлено питание и напитки, всем желающим пассажирам обеспечено размещение в гостинице. Авиакомпания принесла извинения за доставленные неудобства. Ранее стало известно, что более 300 российских туристов застряли в аэропорту Нью-Дели в Индии. Очевидцы рассказали, что им не выдавали воду, а после того, как пассажиры переночевали в отеле, с табло пропал номер рейса.