Сотни российских туристов застряли в Индии

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Аэропорт Кольцово после происшествия с посадкой самолета АН-12. Екатеринбург, кольцово, зал ожидания, пассажиры
Из Индии не могут вылететь около 300 россиян, сообщается в СМИ Фото:

Более 300 российских туристов застряли в аэропорту Нью-Дели в Индии. Очевидцы рассказывают, что им не выдавали воду, а после того, как пассажиры переночевали в отеле, с табло пропал номер рейса.

«Больше 300 российских туристов застряли в аэропорту индийского Нью-Дели. По их словам, им не выдают воду около 15 часов, банковские карты не работают, а представители „Аэрофлота“ буквально исчезли», — передает telegram-канал Mash. Отмечается, что представитель авиакомпании «Аэрофлот» сообщил о том, что люди могут отправиться переночевать в гостиницу. После того как пассажиры вернулись в аэропорт, они не нашли свой рейс на табло.

Многие из них уже перевели иностранную валюту на рубли, из-за чего они не могут купить еду в специальных автоматах. Одна из пассажирок рассказала, что отечественные карты не работают в Индии.

Инцидент связан с рейсом SU233. Он должен был вылететь в Москву в 5:50 утра.

Обновлено 23:22:

Редакция URA.RU отправило запрос в компанию «Аэрофлот». На данный момент информация не была получена.

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Более 300 российских туристов застряли в аэропорту Нью-Дели в Индии. Очевидцы рассказывают, что им не выдавали воду, а после того, как пассажиры переночевали в отеле, с табло пропал номер рейса. «Больше 300 российских туристов застряли в аэропорту индийского Нью-Дели. По их словам, им не выдают воду около 15 часов, банковские карты не работают, а представители „Аэрофлота“ буквально исчезли», — передает telegram-канал Mash. Отмечается, что представитель авиакомпании «Аэрофлот» сообщил о том, что люди могут отправиться переночевать в гостиницу. После того как пассажиры вернулись в аэропорт, они не нашли свой рейс на табло. Многие из них уже перевели иностранную валюту на рубли, из-за чего они не могут купить еду в специальных автоматах. Одна из пассажирок рассказала, что отечественные карты не работают в Индии. Инцидент связан с рейсом SU233. Он должен был вылететь в Москву в 5:50 утра. Обновлено 23:22: Редакция URA.RU отправило запрос в компанию «Аэрофлот». На данный момент информация не была получена.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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