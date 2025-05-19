Когда в Сургуте отключат отопление

Отопление отключат в Сургуте не позднее 4 июня
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Отопление в Сургуте отключат до 4 июня
Отопление в Сургуте отключат до 4 июня Фото:

Сургутские коммунальщики ждут, когда среднесуточная температура воздуха в городе будет выше восьми градусов тепла в течение пяти суток подряд для отключения отопления. Об этом URA.RU сообщил источник в «Городских тепловых сетях».

«Пока не удается преодолеть эту планку на протяжении пяти дней. Если погода не будет баловать, то не исключено, что, как и в прошлом году отопление будет отключено в начале лета. Но в любом случае, это произойдет в срок до 4 июня, когда на сетях начнется ремонтная компания», — прокомментировал собеседник агентства. В администрации города информацию об отключении отопления пообещали прокомментировать позднее.

Ранее URA.RU сообщало, что завершение отопительного сезона в Нижневартовске планируется во второй половине мая. Но дату отключения могут перенести и на более поздний срок из-за погодных условий.

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Сургутские коммунальщики ждут, когда среднесуточная температура воздуха в городе будет выше восьми градусов тепла в течение пяти суток подряд для отключения отопления. Об этом URA.RU сообщил источник в «Городских тепловых сетях». «Пока не удается преодолеть эту планку на протяжении пяти дней. Если погода не будет баловать, то не исключено, что, как и в прошлом году отопление будет отключено в начале лета. Но в любом случае, это произойдет в срок до 4 июня, когда на сетях начнется ремонтная компания», — прокомментировал собеседник агентства. В администрации города информацию об отключении отопления пообещали прокомментировать позднее. Ранее URA.RU сообщало, что завершение отопительного сезона в Нижневартовске планируется во второй половине мая. Но дату отключения могут перенести и на более поздний срок из-за погодных условий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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