Когда в Сургуте отключат отопление

Сургутские коммунальщики ждут, когда среднесуточная температура воздуха в городе будет выше восьми градусов тепла в течение пяти суток подряд для отключения отопления. Об этом URA.RU сообщил источник в «Городских тепловых сетях».
«Пока не удается преодолеть эту планку на протяжении пяти дней. Если погода не будет баловать, то не исключено, что, как и в прошлом году отопление будет отключено в начале лета. Но в любом случае, это произойдет в срок до 4 июня, когда на сетях начнется ремонтная компания», — прокомментировал собеседник агентства. В администрации города информацию об отключении отопления пообещали прокомментировать позднее.
Ранее URA.RU сообщало, что завершение отопительного сезона в Нижневартовске планируется во второй половине мая. Но дату отключения могут перенести и на более поздний срок из-за погодных условий.
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