В Нижневартовске открылся ледовый городок
В Нижневартовске (ХМАО) прошло торжественное открытие главной елки города. Об этом сообщает telegram-канал «Типичный краб Нижневартовск».
«На площади Нефтяников зажгли главную елку Нижневартовска», — сообщают в группе. Вартовчане отметили это событие хороводом.
Ранее URA.RU рассказало, что жителям Нижневартовска не понравились фигуры снегурочки и зайца. Снегурочке оперативно исправили лицо, а зайца демонтировали.
Видео: telegram-канал «Типичный краб Нижневартовск»
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