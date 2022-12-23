23 декабря 2022

В Нижневартовске открылся ледовый городок. Видео

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Ледовый городок. Челябинск, ледовый городок, снегурочка, ледовые скульптуры, скульптура изо льда
В Нижневартовске открылся ледовый городок Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) прошло торжественное открытие главной елки города. Об этом сообщает telegram-канал «Типичный краб Нижневартовск».

«На площади Нефтяников зажгли главную елку Нижневартовска», — сообщают в группе. Вартовчане отметили это событие хороводом.

Ранее URA.RU рассказало, что жителям Нижневартовска не понравились фигуры снегурочки и зайца. Снегурочке оперативно исправили лицо, а зайца демонтировали.

Видео: telegram-канал «Типичный краб Нижневартовск»

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В Нижневартовске (ХМАО) прошло торжественное открытие главной елки города. Об этом сообщает telegram-канал «Типичный краб Нижневартовск». «На площади Нефтяников зажгли главную елку Нижневартовска», — сообщают в группе. Вартовчане отметили это событие хороводом. Ранее URA.RU рассказало, что жителям Нижневартовска не понравились фигуры снегурочки и зайца. Снегурочке оперативно исправили лицо, а зайца демонтировали. Видео: telegram-канал «Типичный краб Нижневартовск»
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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