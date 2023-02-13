13 февраля 2023

Пермские власти ждут новых переселенцев из Херсона

Власти Пермского края ожидают увеличение числа прибывших из Херсона
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Эвакуация людей из осажденного Мариуполя. Украина, эвакуация, украина, мариуполь, беженцы, z, гуманитарная катастрофа, литера z
В целом из Херсонской области выехало более 115 тысяч человек Фото:
новость из сюжета
Беженцы с Донбасса и Украины

В Пермском крае переселенцев из Херсонской области может стать больше. Из этого региона в Россию уехали более 100 тысяч человек, поэтому они приедут и в Прикамье, пояснила замминистра строительства края Фаина Минх на заседании комитета краевого парламента по развитию инфраструктуры.

«Я думаю, что количество прибывших будет еще увеличиваться. В общей сложности 115 тысяч человек выехало с Херсона и Херсонской области. Поэтому, в любом случае, на территории Пермского края будут ущемленные граждане прибывать», — сообщила замминистра.

Минх отметила, что в Прикамье вынужденным переселенцам оказываются меры поддержки: единовременные выплаты по 100 тысяч рублей, а также выдаются сертификаты для приобретения жилья. Как рассказывало URA.RU, переселенцы уже получили сертификаты на 81,7 млн рублей.

О важных для каждого пермяка событиях — в Telegram-канале «Большая Пермь». Подпишитесь, жмите на ссылку.

В Пермском крае переселенцев из Херсонской области может стать больше. Из этого региона в Россию уехали более 100 тысяч человек, поэтому они приедут и в Прикамье, пояснила замминистра строительства края Фаина Минх на заседании комитета краевого парламента по развитию инфраструктуры. «Я думаю, что количество прибывших будет еще увеличиваться. В общей сложности 115 тысяч человек выехало с Херсона и Херсонской области. Поэтому, в любом случае, на территории Пермского края будут ущемленные граждане прибывать», — сообщила замминистра. Минх отметила, что в Прикамье вынужденным переселенцам оказываются меры поддержки: единовременные выплаты по 100 тысяч рублей, а также выдаются сертификаты для приобретения жилья. Как рассказывало URA.RU, переселенцы уже получили сертификаты на 81,7 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...