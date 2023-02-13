Пермские власти ждут новых переселенцев из Херсона

В Пермском крае переселенцев из Херсонской области может стать больше. Из этого региона в Россию уехали более 100 тысяч человек, поэтому они приедут и в Прикамье, пояснила замминистра строительства края Фаина Минх на заседании комитета краевого парламента по развитию инфраструктуры.
«Я думаю, что количество прибывших будет еще увеличиваться. В общей сложности 115 тысяч человек выехало с Херсона и Херсонской области. Поэтому, в любом случае, на территории Пермского края будут ущемленные граждане прибывать», — сообщила замминистра.
Минх отметила, что в Прикамье вынужденным переселенцам оказываются меры поддержки: единовременные выплаты по 100 тысяч рублей, а также выдаются сертификаты для приобретения жилья. Как рассказывало URA.RU, переселенцы уже получили сертификаты на 81,7 млн рублей.
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