Пермские власти ждут новых переселенцев из Херсона

Власти Пермского края ожидают увеличение числа прибывших из Херсона

14 февраля 2023 в 12:05 Размер текста - 17 +

В целом из Херсонской области выехало более 115 тысяч человек Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Беженцы с Донбасса и Украины В Пермском крае переселенцев из Херсонской области может стать больше. Из этого региона в Россию уехали более 100 тысяч человек, поэтому они приедут и в Прикамье, пояснила замминистра строительства края Фаина Минх на заседании комитета краевого парламента по развитию инфраструктуры. «Я думаю, что количество прибывших будет еще увеличиваться. В общей сложности 115 тысяч человек выехало с Херсона и Херсонской области. Поэтому, в любом случае, на территории Пермского края будут ущемленные граждане прибывать», — сообщила замминистра. Минх отметила, что в Прикамье вынужденным переселенцам оказываются меры поддержки: единовременные выплаты по 100 тысяч рублей, а также выдаются сертификаты для приобретения жилья. Как рассказывало URA.RU, переселенцы уже получили сертификаты на 81,7 млн рублей.

В Пермском крае переселенцев из Херсонской области может стать больше. Из этого региона в Россию уехали более 100 тысяч человек, поэтому они приедут и в Прикамье, пояснила замминистра строительства края Фаина Минх на заседании комитета краевого парламента по развитию инфраструктуры. «Я думаю, что количество прибывших будет еще увеличиваться. В общей сложности 115 тысяч человек выехало с Херсона и Херсонской области. Поэтому, в любом случае, на территории Пермского края будут ущемленные граждане прибывать», — сообщила замминистра. Минх отметила, что в Прикамье вынужденным переселенцам оказываются меры поддержки: единовременные выплаты по 100 тысяч рублей, а также выдаются сертификаты для приобретения жилья. Как рассказывало URA.RU, переселенцы уже получили сертификаты на 81,7 млн рублей.