Челябинская область вошла в ТОП-10 по росту оборота оптовой торговли

Обороты оптовой торговли выросли в Челябинской области и еще 30 регионах Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Рост оборота оптовой торговли вывел Челябинскую область в десятку лидеров РФ. Как сообщили в пресс-службе Контрольно-счетной палаты региона (КСП), увеличение превысило 13% за 2022 год.

«Челябинская область вошла в ТОП-10 субъектов РФ по росту оборота оптовой торговли в 2022 году. Рост в регионе достиг 13,1%», — отметили в КСП.

В целом по стране обороты снизились на 14,5% и составили почти 122 млрд рублей. Одновременно в 31 регионе рост все-таки был, и среди субъектов страны обозначились лидеры.

Больше всего, в 2,2 раза, показатель оптовой торговли вырос в Адыгее. За республикой следуют Еврейская автономная область (плюс 72%), Севастополь, Якутия и ряд других регионов. Челябинская область стоит на седьмой позиции. Замыкают список Чечня, Чукотка и Карачаево-Черкессия.

Самое высокое снижение продемонстрировали Ненецкий автономный округ (минус 75,7%), Тверская (минус 25,7%) и Орловская области (минус 24,4%). Замыкает ТОП аутсайдеров Москва с падением оптовых оборотов в 19,7%. Всего субъектов РФ с отрицательным показателем 54.