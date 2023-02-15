15 февраля 2023

Челябинская область вошла в ТОП-10 по росту оборота оптовой торговли

© Служба новостей «URA.RU»
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Обороты оптовой торговли выросли в Челябинской области и еще 30 регионах Фото:

Рост оборота оптовой торговли вывел Челябинскую область в десятку лидеров РФ. Как сообщили в пресс-службе Контрольно-счетной палаты региона (КСП), увеличение превысило 13% за 2022 год.

«Челябинская область вошла в ТОП-10 субъектов РФ по росту оборота оптовой торговли в 2022 году. Рост в регионе достиг 13,1%», — отметили в КСП.

В целом по стране обороты снизились на 14,5% и составили почти 122 млрд рублей. Одновременно в 31 регионе рост все-таки был, и среди субъектов страны обозначились лидеры.

Больше всего, в 2,2 раза, показатель оптовой торговли вырос в Адыгее. За республикой следуют Еврейская автономная область (плюс 72%), Севастополь, Якутия и ряд других регионов. Челябинская область стоит на седьмой позиции. Замыкают список Чечня, Чукотка и Карачаево-Черкессия.

Самое высокое снижение продемонстрировали Ненецкий автономный округ (минус 75,7%), Тверская (минус 25,7%) и Орловская области (минус 24,4%). Замыкает ТОП аутсайдеров Москва с падением оптовых оборотов в 19,7%. Всего субъектов РФ с отрицательным показателем 54.

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Рост оборота оптовой торговли вывел Челябинскую область в десятку лидеров РФ. Как сообщили в пресс-службе Контрольно-счетной палаты региона (КСП), увеличение превысило 13% за 2022 год. «Челябинская область вошла в ТОП-10 субъектов РФ по росту оборота оптовой торговли в 2022 году. Рост в регионе достиг 13,1%», — отметили в КСП. В целом по стране обороты снизились на 14,5% и составили почти 122 млрд рублей. Одновременно в 31 регионе рост все-таки был, и среди субъектов страны обозначились лидеры. Больше всего, в 2,2 раза, показатель оптовой торговли вырос в Адыгее. За республикой следуют Еврейская автономная область (плюс 72%), Севастополь, Якутия и ряд других регионов. Челябинская область стоит на седьмой позиции. Замыкают список Чечня, Чукотка и Карачаево-Черкессия. Самое высокое снижение продемонстрировали Ненецкий автономный округ (минус 75,7%), Тверская (минус 25,7%) и Орловская области (минус 24,4%). Замыкает ТОП аутсайдеров Москва с падением оптовых оборотов в 19,7%. Всего субъектов РФ с отрицательным показателем 54.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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