Свердловский губернатор выполнил поручение Путина по возрождению пионерии

16 февраля 2023 в 14:23 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев оценил важность организации «Движение первых» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил правительству и общественникам уделять больше внимания патриотическому воспитанию детей. Для этих целей до конца года в регионе должно появится не менее тысячи отделений «Движения первых». Тем самым глава региона выполняет поручение президента РФ Владимира Путина, заострившего внимание на помощи региональным отделениям движения. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики (ДИП) региона. «Набирает обороты деятельность регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи „Движение первых“. И нам необходимо оказать ему всестороннюю поддержку», — передают в ДИПе слова Куйвашева. Он отметил, что молодежные мероприятия должны организовываться не для отчета, а имели хорошие качественные результаты. Губернатор подчеркнул, что в области развито ветеранское и добровольческое движение. Президент России Владимир Путин подчеркивал значимость организации «Движение первых». Он оценил название и подчеркнул, что власти должны способствовать развитию движения в регионах.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил правительству и общественникам уделять больше внимания патриотическому воспитанию детей. Для этих целей до конца года в регионе должно появится не менее тысячи отделений «Движения первых». Тем самым глава региона выполняет поручение президента РФ Владимира Путина, заострившего внимание на помощи региональным отделениям движения. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики (ДИП) региона. «Набирает обороты деятельность регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи „Движение первых“. И нам необходимо оказать ему всестороннюю поддержку», — передают в ДИПе слова Куйвашева. Он отметил, что молодежные мероприятия должны организовываться не для отчета, а имели хорошие качественные результаты. Губернатор подчеркнул, что в области развито ветеранское и добровольческое движение. Президент России Владимир Путин подчеркивал значимость организации «Движение первых». Он оценил название и подчеркнул, что власти должны способствовать развитию движения в регионах.