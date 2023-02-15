15 февраля 2023

Свердловский губернатор выполнил поручение Путина по возрождению пионерии

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Куйвашев и Орлов в Домне. Екатеринбург , куйвашев евгений
Евгений Куйвашев оценил важность организации «Движение первых» Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил правительству и общественникам уделять больше внимания патриотическому воспитанию детей. Для этих целей до конца года в регионе должно появится не менее тысячи отделений «Движения первых». Тем самым глава региона выполняет поручение президента РФ Владимира Путина, заострившего внимание на помощи региональным отделениям движения. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики (ДИП) региона.

«Набирает обороты деятельность регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи „Движение первых“. И нам необходимо оказать ему всестороннюю поддержку», — передают в ДИПе слова Куйвашева.

Он отметил, что молодежные мероприятия должны организовываться не для отчета, а имели хорошие качественные результаты. Губернатор подчеркнул, что в области развито ветеранское и добровольческое движение.

Президент России Владимир Путин подчеркивал значимость организации «Движение первых». Он оценил название и подчеркнул, что власти должны способствовать развитию движения в регионах.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил правительству и общественникам уделять больше внимания патриотическому воспитанию детей. Для этих целей до конца года в регионе должно появится не менее тысячи отделений «Движения первых». Тем самым глава региона выполняет поручение президента РФ Владимира Путина, заострившего внимание на помощи региональным отделениям движения. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики (ДИП) региона. «Набирает обороты деятельность регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи „Движение первых“. И нам необходимо оказать ему всестороннюю поддержку», — передают в ДИПе слова Куйвашева. Он отметил, что молодежные мероприятия должны организовываться не для отчета, а имели хорошие качественные результаты. Губернатор подчеркнул, что в области развито ветеранское и добровольческое движение. Президент России Владимир Путин подчеркивал значимость организации «Движение первых». Он оценил название и подчеркнул, что власти должны способствовать развитию движения в регионах.
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