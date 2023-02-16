Сына Жириновского задержали за нападение на полицейского. Видео

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Олег Эйдельштейн был арестован на 15 суток, передает Mash Фото:

Сына бывшего и ныне покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского Олега Эйдельштейна задержали за нападение на полицейского. Эйдельштейн был арестован на 15 суток в Тверском суде Москвы, передает Shot.

«Сына Владимира Жириновского арестовали на 15 суток в Тверском суде Москвы. За нападение на полицейского в ресторане „Ткемали“ ближайшие две с хвостиком недели Олег Эйдельштейн проведет в камере», — говорится в сообщении.

Также в telegram-канале SHOT добавили, что вечером 14 февраля сын Жириновского отдыхал в ресторане с двумя приятелями. Позже ку ним присоединился незнакомец, что не понравилось Эйдельштейну и его друзьям. Началась словесная перепалка, которую официанты тут же попытались остановить и выгнать сына Жириновского из заведения. Тогда Эйдельштейна отвезли в отдел полиции, где он набросился на сотрудника полиции и ударил его в грудь.

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Сына бывшего и ныне покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского Олега Эйдельштейна задержали за нападение на полицейского. Эйдельштейн был арестован на 15 суток в Тверском суде Москвы, передает Shot. «Сына Владимира Жириновского арестовали на 15 суток в Тверском суде Москвы. За нападение на полицейского в ресторане „Ткемали“ ближайшие две с хвостиком недели Олег Эйдельштейн проведет в камере», — говорится в сообщении. Также в telegram-канале SHOT добавили, что вечером 14 февраля сын Жириновского отдыхал в ресторане с двумя приятелями. Позже ку ним присоединился незнакомец, что не понравилось Эйдельштейну и его друзьям. Началась словесная перепалка, которую официанты тут же попытались остановить и выгнать сына Жириновского из заведения. Тогда Эйдельштейна отвезли в отдел полиции, где он набросился на сотрудника полиции и ударил его в грудь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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