В Мехико застрелили секретаря и помощника мэра

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Мэр завила, что на нее секретаря и помощника совершено покушение
Мэр завила, что на нее секретаря и помощника совершено покушение Фото:

В центре Мехико произошло убийство личного секретаря и советника мэра Клары Бругады. Об этом инциденте сообщает газета The Guardian.

"Вооруженные люди застрелили личного секретаря, а также советника мэра Мехико", — передает The Guardian. Они сообщают, что на кадрах наблюдения видно, как неизвестный в мотоциклетном шлеме открыл огонь по чиновникам и скрылся с сообщником. Бругада назвала инцидент прямым нападением и пообещала усилить меры безопасности.

Это самое громкое нападение на столичных чиновников с 2019 года, когда атаковали главу полиции Гарсию Харфуча. Тогда преступники, связанные с наркокартелем CJNG, устроили засаду у дома полицейского, в результате чего погибли три человека. Харфучу удалось выжить в том нападении.

Ранее во время прямого эфира в TikTok неизвестные расстреляли 23-летнюю мексиканскую блогершу Валерию Маркес. Как выяснилось, незадолго до трагедии девушка получала угрозы и подозревала, что на нее готовят покушение, рассказывает 360.ru.

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В центре Мехико произошло убийство личного секретаря и советника мэра Клары Бругады. Об этом инциденте сообщает газета The Guardian. "Вооруженные люди застрелили личного секретаря, а также советника мэра Мехико", — передает The Guardian. Они сообщают, что на кадрах наблюдения видно, как неизвестный в мотоциклетном шлеме открыл огонь по чиновникам и скрылся с сообщником. Бругада назвала инцидент прямым нападением и пообещала усилить меры безопасности. Это самое громкое нападение на столичных чиновников с 2019 года, когда атаковали главу полиции Гарсию Харфуча. Тогда преступники, связанные с наркокартелем CJNG, устроили засаду у дома полицейского, в результате чего погибли три человека. Харфучу удалось выжить в том нападении. Ранее во время прямого эфира в TikTok неизвестные расстреляли 23-летнюю мексиканскую блогершу Валерию Маркес. Как выяснилось, незадолго до трагедии девушка получала угрозы и подозревала, что на нее готовят покушение, рассказывает 360.ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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