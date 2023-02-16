В Курганской области отменяют автобусные рейсы до крупного завода

17 февраля 2023 в 13:43 Размер текста - 17 +

Об отмене рейсов сообщили представители мэрии Шадринска Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В городе Шадринске Курганской области из-за нехватки водителей отменят воскресные рейсы автобуса № 12 до Шадринского автоагрегатного завода. Об этом сообщили представители местной мэрии. «С 19 февраля, по причине отсутствия водителей, отменяются рейсы маршрута №12 „ул. Кооперативная — ШААЗ“ по воскресеньям. С 15 февраля, в связи с плановым прохождением технических осмотров, возможны временные нарушения расписания движения городских автобусов», — указано в группе мэрии Шадринска в соцсети «ВКонтакте». В начале января стало известно, что в ООО «ПАТП-2», занимающемся автобусными перевозками в Юргамышском муниципальном округе, остался единственный водитель, а ООО «ПАТП-3» из Белозерского округа закрыла часть маршрутов из-за нехватки водителей. Позже директор транспортного управления Кургана Павел Коваленко предлагал горожанам стать водителями и кондукторами. Он объяснял, что в городе наблюдается дефицит этих специалистов.

В городе Шадринске Курганской области из-за нехватки водителей отменят воскресные рейсы автобуса № 12 до Шадринского автоагрегатного завода. Об этом сообщили представители местной мэрии. «С 19 февраля, по причине отсутствия водителей, отменяются рейсы маршрута №12 „ул. Кооперативная — ШААЗ“ по воскресеньям. С 15 февраля, в связи с плановым прохождением технических осмотров, возможны временные нарушения расписания движения городских автобусов», — указано в группе мэрии Шадринска в соцсети «ВКонтакте». В начале января стало известно, что в ООО «ПАТП-2», занимающемся автобусными перевозками в Юргамышском муниципальном округе, остался единственный водитель, а ООО «ПАТП-3» из Белозерского округа закрыла часть маршрутов из-за нехватки водителей. Позже директор транспортного управления Кургана Павел Коваленко предлагал горожанам стать водителями и кондукторами. Он объяснял, что в городе наблюдается дефицит этих специалистов.