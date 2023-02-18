18 февраля 2023
17 февраля 2023

В Челябинске поддержали развитие непрерывного казачьего образования

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Парад Победы. Екатеринбург., казак, милитари, армия, военные, парад победы, милитаризация, день победы, всадник, военнослужащие, 9 мая, z войска, мая
В Челябинске собираются создавать казачий кадетский корпус Фото:

В Челябинске поддержали развитие непрерывного казачьего образования. Информация об этом содержится на сайте Оренбургского войскового казачьего общества (ОВКО), объединяющего всех казаков Урала.

«У каждого народа есть свои культурные традиции, которые чтят и передают из поколения в поколение. Необходимо донести до сознания детей, что они являются носителями народной казачьей культуры и должны воспитываться в национальных традициях, — сказал на выездном заседании координационного Совета по работе с национально-культурными и религиозными объединениями при администрации Челябинска атаман Четвертого казачьего реестрового отдела Оренбургского казачьего войска Павел Тесленко.

В результате было решено рассмотреть вопрос разработки и утверждения единой программы «Непрерывное казачье образование». Также предполагается создать в Челябинске казачий кадетский корпус. Кроме того, будет использован опыт казачьих обществ национально-культурными и религиозными объединениями Челябинска. Это, как сообщается пресс-служба ОВКО, делается для укрепления традиций казачества, чувства любви и преданности к Родине, Отечеству и возрождения семейных ценностей на территории Челябинской области.

О важных для каждого челябинца событиях — в Telegram-канале «Челябинск, который смог». Подпишитесь, жмите на ссылку.

В Челябинске поддержали развитие непрерывного казачьего образования. Информация об этом содержится на сайте Оренбургского войскового казачьего общества (ОВКО), объединяющего всех казаков Урала. «У каждого народа есть свои культурные традиции, которые чтят и передают из поколения в поколение. Необходимо донести до сознания детей, что они являются носителями народной казачьей культуры и должны воспитываться в национальных традициях, — сказал на выездном заседании координационного Совета по работе с национально-культурными и религиозными объединениями при администрации Челябинска атаман Четвертого казачьего реестрового отдела Оренбургского казачьего войска Павел Тесленко. В результате было решено рассмотреть вопрос разработки и утверждения единой программы «Непрерывное казачье образование». Также предполагается создать в Челябинске казачий кадетский корпус. Кроме того, будет использован опыт казачьих обществ национально-культурными и религиозными объединениями Челябинска. Это, как сообщается пресс-служба ОВКО, делается для укрепления традиций казачества, чувства любви и преданности к Родине, Отечеству и возрождения семейных ценностей на территории Челябинской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...