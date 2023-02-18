В Челябинске поддержали развитие непрерывного казачьего образования. Информация об этом содержится на сайте Оренбургского войскового казачьего общества (ОВКО), объединяющего всех казаков Урала.
«У каждого народа есть свои культурные традиции, которые чтят и передают из поколения в поколение. Необходимо донести до сознания детей, что они являются носителями народной казачьей культуры и должны воспитываться в национальных традициях, — сказал на выездном заседании координационного Совета по работе с национально-культурными и религиозными объединениями при администрации Челябинска атаман Четвертого казачьего реестрового отдела Оренбургского казачьего войска Павел Тесленко.
В результате было решено рассмотреть вопрос разработки и утверждения единой программы «Непрерывное казачье образование». Также предполагается создать в Челябинске казачий кадетский корпус. Кроме того, будет использован опыт казачьих обществ национально-культурными и религиозными объединениями Челябинска. Это, как сообщается пресс-служба ОВКО, делается для укрепления традиций казачества, чувства любви и преданности к Родине, Отечеству и возрождения семейных ценностей на территории Челябинской области.
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